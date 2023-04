Després de revelar els 25 actors més ben pagats de Hollywood el 2022 i el 2023, la revista ‘Variety’ ha posat ara el focus al món de la televisió, i ha tret a la llum els seus salaris. La publicació crida l’atenció sobre diversos casos com el de ‘The last of us’, on Pedro Pascal va cobrar 600.000 dòlars per cada episodi en què feia de Joel. Fins aquí res estrany o polèmic, ja que parlem d’un actor consagrat que s’ha guanyat l’afecte i el respecte del públic amb els seus papers a ‘Narcos’, ‘Joc de trons’ i ‘The Mandalorian’. No obstant, el que és estrany és el contrast amb la coprotagonista de la ficció d’HBO, Bella Ramsey, que en el seu paper d’Ellie ha guanyat 70.000 dòlars per capítol.

I és que, malgrat que la seva primera temporada va acabar fa més d'un mes, la producció d'HBO Max no deixa d'anar en boca de tothom a través d'un gran nombre de notícies, filtracions i més dades relacionades. I un dels temes que més ha fet parlar en els últims dies és la bretxa salarial que existeix entre els protagonistes de la sèrie.