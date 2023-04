Filmin estrena avui la pel·lícula Munch, un retrat cinematogràfic de l’artista noruec Edvard Munch, especialment conegut per ser l’autor d’un dels quadres més rellevants i inspiradors de la història de l’art: El crit (1893). El film, dirigit per Henrik Martin Dahlsbakken (Late Summer), està dividida en quatre fragments diferents que recreen quatre etapes de la vida del pintor, estan protagonitzats per quatre intèrprets diferents i han estat escrits per quatre guionistes diferents. Aquests quatre blocs temporals, a més, s’entrellacen entre ells, i per això la pel·lícula exhibeix «una personalitat molt marcada», segons indica la plataforma catalana en un comunicat.

Per a Dahlsbakken, cadascun dels quatre actes que integren la pel·lícula, amb un aspecte visual molt diferenciat, emfatitzen els diferents estats d’ànim de l’artista. A més, els quatre fragments s’entremesclen entre ells, fugint de la linealitat: «Crec que la pel·lícula aconsegueix un impacte més gran en l’espectador pel fet que no es compta en ordre cronològic Munch va ser seleccionada per inaugurar l’última edició del Festival de Rotterdam. Està protagonitzada per Alfred Ekker Strande (als 21 anys), Mattis Herman Nyquist (als 30), Ola G. Furuseth (45) i l’actriu Anne Krigsvoll (80).