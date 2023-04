Una preqüela de l’exitosa sèrie Joc de Trons i una sèrie derivada de la còmica The Big Bang Theory arribaran en els propers mesos a Max, la nova plataforma que fusionarà HBO Max i Discovery+.

En el cas de la preqüela Joc de Trons, titulada Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, està basada en les novel·les de fantasia Dunk & Egg de George R.R. Martin i compten amb ell mateix com a guionista i productor al costat d’Ira Parker, mentre que Ryan Condal i Vince Gerardis s’exerceixen com a productors executius. La sèrie estarà ambientada un segle abans dels esdeveniments de Joc de Trons, una època en què els Targaryen ostenten el Tron de Ferro, a través de la història d’un «jove, ingenu però valent cavaller» i el seu escuder, resumeix la sinopsi oficial.

Amb Young Sheldon (2017) a la sisena temporada, l’arxiconeguda comèdia The Big Bang Theory torna amb una altra producció derivada que es troba en fase de producció sota la supervisió de Chuck Lorre, co-creador de la sèrie original. Els detalls de la trama es mantenen en secret per a aquesta segona producció de The Big Bang Theory, la creació de Lorre i Bill Prady que es va emetre durant dotze temporades a la CBS acumulant 279 episodis des del 2007 al 2019.