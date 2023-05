El SX3 dedica avui un especial contra l’assetjament escolar

El canal SX3 estrena, a partir de les 20.15 h, No callis! Contra el bullying, un espai de debat en què els programes InfoK i Ràndom uneixen forces per primera vegada amb Maria Bouabdallah i David Its Me presentant des del plató, i Núria Vilanova aportant dades, recomanacions i recursos des d’una escola de Barcelona, amb la voluntat de ser una eina de treball per a escoles i instituts. Per aquest motiu, estarà disponible a la web i l’app de l’X3 des de primera hora del matí, i a la televisió es podrà veure a les 20.15 h.

A l’espai, hi participen nens i nenes de dos centres diferents: de 1r d’ESO de l’Institut-Escola Mas Rampinyo de Montcada i Reixac, i de 6è de primària de l’escola Els Pinetons de la Garriga. A més, comptarà amb la presència de Carla Laubaló, que té un milió i mig de seguidors a YouTube, 300.000 a Instagram i 575.000 a TikTok. La influencer, víctima de bullying a l’institut entre els 13 i els 15 anys, compartirà la seva experiència amb els nens i nenes: què li va passar i, sobretot, com se’n va sortir, amb l’objectiu de fer prendre consciència que explicar-ho i demanar ajuda és la clau. No callis! Contra el bullying també comptarà amb l’actuació especial del raper gironí Doble i DJ Tramma, que interpretaran el tema Ara no em molesta.