El Sindicat de Guionistes dels Estats Units (WGA) i l’Aliança de Productors de Cinema i Televisió (AMPTP) no han assolit un acord després de diversos dies de negociacions, per això que els guionistes de Hollywood van iniciar ahir una vaga que podria paralitzar la indústria. «Encara que el nostre Comitè de Negociació va iniciar aquest procés amb la intenció d’arribar a un acord just, les respostes dels estudis han estat totalment insuficients atesa la crisi existencial a què s’enfronten els escriptors», va publicar al compte oficial de Twitter el WGA després de l’anunci.

El WGA reclama uns 600 milions de dòlars en augments salarials per als guionistes i altres beneficis, com els «residuals», les compensacions que rep un integrant de l’equip cada vegada que el producte torna a emetre’s a la televisió i que, segons explica el sindicat, s’han vist minvades per les plataformes d’streaming. L’última vaga de guionistes per la qual va travessar la indústria es va produir el 2007 i va tenir una durada de més d’un mes, fet que va suposar una pèrdua de 2.100 milions de dòlars i l’acomiadament de 37.000 professionals. La decisió d’acudir finalment a la vaga va ser presa després de sis setmanes de negociacions entre el WGA i l’AMPTP, que engloba els grans estudis com Disney, Apple, Amazon, Paramount, NBC, Warner Bros. Discovery i Sony. En un comunicat recollit per mitjans nord-americans, l’aliança va assegurar que va presentar al gremi de guionistes una proposta que incloïa «generosos augments» en la remuneració dels escriptors, així com millores als «residuals» i que estaven disposats a millorar l’oferta. Entre les conseqüències més urgents hi ha les pauses gairebé immediates de programes de televisió diaris. A més, les estrenes de sèries i pel·lícules podrien experimentar retards significatius, i gradualment la producció general de productes audiovisuals al país es paralitzaria.