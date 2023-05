El xilè Pedro Pascal, un dels actors del moment, es troba a la fase final de les seves negociacions per unir-se a la seqüela Gladiator dirigida per Ridley Scott. Segons informa Deadline, es tracta d’una pel·lícula encara sense títol produïda per Paramount que servirà com a continuació de l’èxit estrenat l’any 2000, també a càrrec del mateix Scott i amb Russell Crowe com a protagonista. Si s’acabava forjant la contractació de Pascal, l’intèrpret aclamat per sèries com The Last of Us (HBO Max) o The Mandalorian (Disney +) compartiria repartiment amb cares tan conegudes com Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn, Connie Nielsen i Denzel Washington.