Mediaset finalitzarà l'emissió diària de 'Sálvame', el programa que presenta a les tardes Jorge Javier Vázquez des del 2009 a Telecinco, el pròxim divendres 16 de juny, segons ha avançat el diari 'El mundo' i han confirmat a Europa Press fonts properes a la cadena.

El grup de comunicació té previst reformular la seva franja de tarda amb un nou programa sota la tutela de la periodista Ana Rosa Quintana, lligada a Telecinco des del 2005 amb el matinal 'El programa de Ana Rosa'.

'Sálvame', espai produït per La Fábrica de la Tele, es va estrenar l'abril de 2009 a Telecinco com un format per comentar els 'realities' de la cadena.

Més tard, va alterar els seus continguts centrant-los en la crònica social i en la vida personal dels seus col·laboradors, entre els quals hi ha personatges del món del cor com Belén Esteban i Kiko Matamoros, i periodistes com Lydia Lozano o María Patiño, que a vegades també exerceix com a presentadora.

Durant els catorze anys d'emissió, el programa ha estat presentat per Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla, Carlota Corredera, Adela González o Terelu Campos.