A falta de pocs dies per la celebració del festival d’Eurovisió, el pròxim dissabte a la nit, el programa Cachitos de hierro y cromo emet avui Eurobajona. En aquest lliurament, el programa conduït per Virginia Díaz farà de jurat i exalçarà les actuacions que, al llarg de la història del certamen, van quedar amb pocs punts «però que mereixien molt més». El format musical es podrà veure a La 2 de Televisió Espanyola precisament després de l’emissió de la primera semifinal d’Eurovisió. La noruega Alessandra s’encarregarà d’obrir el festival amb la cançó Queen of Kings, mentre que el finlandès Käärijä tancarà la primera semifinal amb Cha Cha Cha.