Dues edicions i després dos anys de parada, ahir a la nit, va tornar a estrenar-se 'Mask Singer'. Per fi, ha tornat un dels fenòmens més emblemàtics de la televisió amb un 18,2% d'audiència, gràcies a l'astúcia i la màgia d'aquest programa on la combinació de la màgia, les disfresses, el talent i el "cant", en alguns casos, ha despertat l'entusiasme de l'audiència.

Els investigadors d'aquesta edició són Ana Obregón, Mónica Naranjo, Javier Calvo i Javier Ambrossi. Entre ells, han de descobrir qui hi ha darrere cada màscara, però la nit d'ahir, dimecres 10 de maig, va portar algun càstig als investigadors.

Javier Calvo estava convençut que el 'Tigre' era Antonio Banderas i va polsar el 'Delatador' per primera vegada en la història del programa. Aquest botó quan és premut fa que el personatge de la màscara hagi de desemmascarar-se en aquell precís instant si és el personatge que l'investigador creu, però si t'equivoques, tindràs un càstig històric.

I com es va equivocar va rebre el seu primer càstig, juntament amb Ana Obregón per animar a Calvo a fer-ho! Ells dos no volien rebre el càstig sols i Javier Ambrossi també es va haver de dutxar amb ells; aquestes són les conseqüències del 'Delatador'.

La segona desemmascarada de la tercera edició de 'Mask Singer'

L'actriu estatunidenca Tori Spelling, popular per la sèrie dels 90, 'Sensación de Vivir' ha estat la primera famosa internacional desemmascarada. Les seves primeres paraules després de treure's la màscara han estat "Em fa por cantar, però ho he fet". Darrere l''Arlequí' s'amagava aquesta meravellosa actriu.

Però, qui ha estat la primera desemmascarada nacional?

Sota la figura emmascarada de la 'Faraona' es trobava Arantxa Sánchez Vicario, tenista professional fins al 2002, any en el qual es va retirar de la competició. Arantxa va ser elogiada per la seva representació i com a dona que ha trencat barreres en el món de l'esport, entre altres factors. Una dona empoderada que ha servit de referència per a moltes altres.

Aquesta tercera edició destaca per figures sorprenents, nacionals i internacionals i amb unes posades en escena que no deixaran indiferent als investigadors ni al públic. I tu, sabries dir qui hi ha darrere de les 10 màscares que falten? 'Extraterrestres', 'Goril·la', 'Gnom' o 'Sirena', són algunes de les màscares que encara queden per descobrir.