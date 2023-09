Berlín, el primer spin-off de La casa de papel s’estrenarà a Netflix el proper 29 de desembre. La ficció narra un dels robatoris més extraordinaris del personatge interpretat per Pedro Alonso, que dóna vida a un dels atracadors més coneguts de la banda, Berlín. A Alonso l’acompanyaran en aquesta nova història Michelle Jenner que interpreta Keila, una eminència en enginyeria electrònica; Tristán Ulloa, que es posa a la pell de Damian, un catedràtic filantrop i confident de Berlín; i Begoña Vargas, que dona vida a Cameron, «una kamikaze sempre al límit», segons Netflix.

Julio Peña Fernández, en el paper de Roy, el fidel escuder de Berlín; i Joel Sánchez, que interpreta a Bruce, l’implacable home d’acció a la banda, componen també un repartiment en què Itziar Ituño i Najwa Nimri reprenen els papers com les policies Raquel Murillo i Alicia Sierra, respectivament. Altres dels actors que se sumen a Berlín seran Samantha Siqueiros, Julien Paschal, Masi Rodríguez i Rachel Lascar.

Els vuit episodis de la sèrie, creada per Àlex Pina i Esther Martinez Lobato, estan escrits per Álex Pina, Esther Martinez Lobato, David Barrocal, David Oliva i Lorena G. Maldonado, i estan dirigits per Albert Pintó, David Barrocal i Geoffrey Cowper