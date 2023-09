Saben aquell, la nova pel·lícula de David Trueba que descobreix els inicis professionals i posterior consolidació d’Eugenio, un dels humoristes més reconeguts a l’Espanya postfranquista, s’estrenarà a les sales de cinema l’1 de novembre. David Verdaguer és l’encarregat de posar-se en la pell de l’humorista en aquesta producció d’Ikiru Films, Atresmedia Cine i Terraza Films, amb coproducció de 3Cat, la participació d’Atresmedia, Movistar+ i HBO Max, i el suport de l’ICEC.

El film està ambientat a finals dels 60, i explica com Eugeni Jofra, conegut artísticament com a Eugenio, va arribar a la fama i com va ser conèixer la Conchita, la seva primera dona. L’encarregat de donar vida a aquest humorista atípic és David Verdaguer (Estiu 1993), mentre que l’actriu extremenya Carolina Yuste (Girasoles silvestres), que interpreta el seu primer paper en català, es posa en la pell de la Conchita.

En l’escriptura del guió de Saben aquell també hi ha participat Albert Espinosa i la pel·lícula compta amb la música d’Andrea Motis. Al costat de David Verdaguer i Andrea Yuste, completen el càsting Pedro Casablanc (Vicente); Marina Salas (Mari Carmen); Matilde Muñiz (mare d’Eugenio); Boris Ruiz (pare d’Eugenio) i Ramon Fontserè (senyor Amadeu).