La plataforma HBO ha anunciat l’inici de la producció de la seva nova sèrie original Como agua para chocolate que estarà basada en la novel·la del mateix títol de Laura Esquivel (1989), que va ser publicada a més de 30 idiomes i adaptada en una de les pel·lícules llatinoamericanes més reeixides. La producció original ja ha començat a rodar-se a Mèxic aquesta setmana sota la direcció de Julián de Tavira i Ana Lorena Pérez Ríos i amb les interpretacions d’Irene Azuela, Azul Guaita, Ari Brickman, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Ángeles Cruz i Louis Horné, entre d’altres.

Aquest projecte «reuneix tots els elements que com a creadors de contingut aspirem a tenir en una història: una trama potent que ens submergeixi en un univers tan particular com el del realisme màgic llatinoamericà», ha explicat Mariano César, de Warner Bros Discovery.

Els protagonistes són Tita de la Garza i Pedro Muzquiz, una parella d’enamorats que no poden estar junts a causa dels arrelats costums familiars, cosa que obligarà Tita a transitar entre el destí dictat per la seva família i la lluita pel seu amor, mentre viu a el seu refugi més gran, la cuina.

La novel·la va ser adaptada a la gran pantalla el 1992 en un film dirigit per Alfonso Arau.