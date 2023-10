El canal infantil SX3 ha presentat la nova temporada que estrenarà un concurs lingüístic amb fang, un espai sobre educació afectivosexual i esquetxos sobre les tradicions de Catalunya. Després d’un any de l’estrena de la nova plataforma transmèdia, el fenomen musical infantil gironí El Pot Petit, Lildami o la influenciadora Àngela Mármol se sumaran a la programació. També s’estrenarà Escolta el teu cos on el metge i divulgador gironí Salvador Masip, amb la Zene, una nena de 13 anys molt intrèpida, explicarà la funció dels sistemes i òrgans . Tot plegat amb l’aparició de tres personatges animats: un cervell, un glòbul blanc i un glòbul vermell. A banda de mantenir l’aposta pels animes i la ficció en català com One Piece, Yona, la princesa de l’alba, Els germans Kratt, La casa d’Anubis o Haikyu!, canviarà de format el Manduka amb la implicació dels avis i s’apostarà per la divulgació científica i la natura. En un any, el SX3 ha passat de ser la quarta cadena infantil a assolir el lideratge en la franja de la tarda.

A la família del SX3 amb el El detectiu Conan, Titó o el Mic s’hi sumaran diverses cares conegudes pel públic infantil. El cantant Lildami arriba a la programació amb Cute, per potenciar l’expressió d’un mateix a través de la moda. Des del món d’El Pot Petit, en Pau i la Jana arribaran a les pantalles amb un espai d’emissió setmanal amb aventures de la mà del Lleó Vergonyós, Aura la Dinosaure o el Gall Ot. Per la seva banda, la influenciadora catalana Àngela Mármol presentarà Tik Tak Factory, un concurs que busca l’entreteniment a través de la creativitat i la capacitat artística i manual dels infants. A més, s’estrenarà el segon videojoc en català de l’univers dels Beta: Vila Magsys. Així, serà la segona experiència a Catalunya d’una ficció infantil que traspassa la pantalla i s’endinsa en el món immersiu i virtual de Roblox. També arribarà el nou podcast Quin guirigall! amb David Its Me i Farners Pei Hong sobre nous talents a les xarxes. També es vol recuperar la Festa dels Súpers.