El periodista, escriptor i presentador de televisió José María Carrascal va morir divendres als 92 anys, segons va informar ahir el diari ABC, mitjà en el qual publicava encara una columna d’opinió.

El comunicador va desenvolupar la seva àmplia trajectòria professional en ràdio, premsa i televisió. Nascut a la població d’El Vellón (Madrid), Carrascal va començar a destacar en el periodisme com a corresponsal a Nova York, on va exercir aquesta funció com a informador per als diaris Pueblo i ABC, a més d’RTVE i Antena 3 Ràdio.

Va ser en 1989 quan Antena 3, només d’iniciar les seves emissions com la primera televisió privada a Espanya, el fitxà per a dirigir i presentar les Noticias de las ocho i, després, les Noticias de la noche en la franja de matinada, on el seu particular estil i el color de les seves corbates van conquistar als espectadors més nocturns. En 1997, el mateix Carrascal va anunciar en antena que deixava de presentar l’informatiu per decisió de la cadena.