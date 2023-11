Les vagues d’actors i guionistes de Hollywood han trastocat els plans de moltes produccions de les plataformes de streaming, que han hagut de retardar algunes de les seves estrenes més esperades, per a desesperació dels fans. Ara una d’elles, HBO Max, acaba d’anunciar novetats sobre els seus plans sobre quatre de les seves sèries amb més estirada: La Casa del Dragón, The White Lotus, The last of us i Euphoria, revelant detalls sobre quant queda perquè els seus abonats puguin veure els nous episodis.

La primera de les quatre sèries a tornar serà l’spin-off de Joc de trons. La segona temporada de la producció basada en les novel·les de George R. R. Martin estarà disponible en la plataforma a partir de «principis de l’estiu de 2024». Uns quants mesos més hauran d’esperar els seguidors de The White Lotus i The last of us, ja que els nous capítols es retardaran «probablement» fins a 2025. Una altra de les produccions més famoses de HBO que també tornaria en 2025 seria Euphoria, amb la seva tercera temporada.