Marc Ribas, el xef i presentador del Joc de Cartes de TV3, i Jordi Garrido, presentador del Cartes en joc de À punt, es tornen a veure les cares aquesta nit per disputar-se la revenja de l’arròs. Fa tres temporades que valencians i catalans ja es van batre en duel televisiu per demostrar qui cuinava millor els arrossos. Aquell joc el van guanyar els catalans i, enguany, Ribas i Garrido volen jugar el partit de tornada. A La revenja de l’arròs: duel entre valencians i catalans, que s’emetrà aquest dimecres a partir de les 22.05 h a TV3, els dos presentadors visitan diferents restaurants de la província de Barcelona i de València, posant a prova les aptituds per cuinar un bon arròs.

Marc Ribas i Jordi Garrido, presentador de “Cartes en joc” d’À punt, es tornen a veure les cares.



🥘 ⚔ La revenja de l’arròs: Duel entre valencians i catalans a #JocDeCartes3Cat i #CartesEnJoc



🗓️ À Punt: dimarts a les 22.00

🗓️ 3Cat: dimecres a les 22.00 pic.twitter.com/kOVxhqYgd5 — 3Cat (@som3cat) 14 de noviembre de 2023 A València visitaran Alboraia, on es troba Casa Navarro, situat a la platja de la Patacona des de fa més de 60 anys, Enric Navarro és el propietari d'un restaurant on es fan fins a 27 varietats d'arrossos. Uns quilòmetres més enllà arribaran a Alfafar, s'hi troba La Matandeta, un restaurant capitanejat per Helena Gálvez que ja va participar, i va guanyar un capítol de Cartes en joc i que vol continuar demostrant que en qüestió d'arrossos no té rival. A Barcelona visitaran Cal Pinxo Palau de Mar, de Carles Manresa, i Ca la Nuri, de Jordi Noguera, fill de la mítica Nuri de la Barceloneta.