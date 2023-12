Mediaset prepara un nou concurs de gran format. Es tracta de Mental Masters, una competició en què els participants no només hauran de contestar diferents preguntes de manera correcta, sinó també fer-ho amb màxima velocitat i precisió. Es tracta d’una adaptació del format americà Mental Samurai, un quiz show que barreja coneixements, audàcia, memòria, agudesa visual i agilitat mental, que s’emet amb èxit d’audiència a la Fox des del 2019 i que també té franquícies a països com Portugal i Finlàndia.

A Mental Masters es produirà una competició que portarà al límit la intel·ligència humana, en un entorn molt diferent al que els concursants estan acostumats. Cadascú se situarà dins una gran bola que es va movent al llarg del plató, també de grans dimensions, a través d’un braç robotitzat.

Warner Bros. ITVP, responsable d’èxits televisius com ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, First Dates i des d’aquest dilluns En busca del Nirvana, s’encarrega de la seva producció tant a Espanya com a nivell internacional.

Mediaset España pretén emetre aquest concurs de gran format a Telecinco i encara no ha decidit qui serà la persona que s’encarregui de presentar-lo. Als Estats Units, Rob Lowe exerceix de conductor i productor de l’espai.