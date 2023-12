Barbie, la pel·lícula més taquillera des de començament del 2023, s’estrenarà per streaming el 15 de desembre amb una versió en llenguatge de signes nord-americà ( ASL) El film dirigit per Greta Gerwig i estrenat a sales el 21 de juliol passat es mostrarà com un títol únic dins de la plataforma de Max (abans HBO Max). Un dia abans de l’estrena, la plataforma Max durà a terme una projecció especial en què el protagonista, Margot Robbie, i la intèrpret d’ASL Leila Hanaumi mantindran una xerrada davant de seguidors de la cinta.

La cinta basada en la popular nina de Mattler lidera la llista de la taquilla mundial el 2023 amb més de 1.441 milions de dòlars (1.330 milions d’euros aproximadament) acumulats des de la seva estrena. D’aquesta manera supera altres films com The Super Mario Bros. Movie, que amb 1.361 milions de dòlars (uns 1.256 milions d’euros) ocupa el segon lloc, i a Spider-Man: Across the Spider-Verse, al tercer lloc amb 690 milions de dòlars (636 milions d’euros aproximadament).