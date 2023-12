El Museu d’Història dels Jueus de Girona, ubicat al mateix edifici on hi va haver la primera seu de Ràdio Girona, acollirà demà diumenge una edició especial del programa Tot és Comèdia de SER Catalunya per celebrar els 90 anys de Ràdio Girona. Per les freqüències de Girona el programa començarà a les 12.00h i per la resta de Catalunya en horari habitual, a partir de les 13.00h.

En aquesta edició especial del Tot és Comèdia, conduïda per Màxim Castillo, hi participarà l’historiador Xavier Carmaniu que explicarà com era la Girona dels anys 30 del segle passat.

També hi passarà per l’espai el president de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Jordi Grau, que va treballar a l’emissora del carrer de la Força entre 1974 i 1984. Amb ell, l’espai farà un recorregut per la primera seu de l’emissora, al primer pis del museu, avui ocupat per la col·lecció de làpides que es van trobar a l’antic cementiri dels jueus de Montjuïc, a Girona.

Al programa, que tractarà la transformació de la ciutat al llarg de nou dècades, també hi participarà l’exalcalde de Girona i actual conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, i l’actual alcalde de Girona, Lluc Salellas. També hi haurà connexions amb l’exterior amb periodistes que han passat per l’emissora en els darrers anys com el delegat de Prisamedia a Catalunya, Jaume Serra i el director de continguts de Ser Catalunya, Ramon Iglesias, que tornaran a psoar-se davant d’un micrófon. A més, hi participarà la periodista i presentadora Isabel Gemio, que va començar la seva carrera a Ràdio Girona. Entre els convidats també hi ha el sommelier de Can Roca, Josep Roca, i el director del festival Temporada Alta, Salvador Sunyer.

Amb l’edició especial del Tot és Comèdia es tanquen els actes de l’any de l’aniversari de l’emissora degana de les comarques de Girona. El 30 de maig, unes dues-centes persones van assistir a la Gala dels 90 anys, presentada per Juan Carlos Ortega, que es va fer a l’auditori de l’Espai Fundació La Caixa.