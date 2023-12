Els premis AFI 2023, organitzats per l’Institut nord-americà del Cinema, han anunciat els 20 projectes de cinema i televisió guanyadors d’aquest any, entre els quals hi ha pel·lícules com Barbie i Oppenheimer. Els guardons reconeixen les 10 millors pel·lícules i les 10 millors sèries de l’any, indistintament del gènere, i condecoren en conjunt els equips creatius de cada producció i els qui estan davant i darrere de la càmera.

L’apartat fílmic contempla la pel·lícula de Greta Gerwig, basada en les aventures de la nina de Mattel al món real, i el film de Christopher Nolan sobre l’inventor de la bomba atòmica, l’estrena simultània del qual va generar una febre entre cinèfils batejada com a «Barbenheimer».

La selecció també inclou l’aclamada pel·lícula de Martin Scorsese Los asesinos de la luna, elegida pel Consell Nacional de Crítica de Cinema com la millor pel·lícula del 2023, i que està protagonitzada per Robert De Niro i Leonardo DiCaprio. A més, la comèdia dramàtica de Cord Jefferson American Fiction, que segueix la història d’un professor que escriu de broma un llibre ple d’estereotips sobre negres que es torna un èxit, o la pel·lícula biogràfica dirigida i protagonitzada per Bradley Cooper Maestro , sobre el director d’orquestra Leonard Bernstein, també van ser condecorades per la institució. La llista de guanyadors continua amb títols menys comercials com Poor Thing, de Yorgos Lanthimos, el drama de Todd Haynes May December, o la nostàlgica Vidas pasadas de Celine Song.

Pel que fa al contingut televisiu, AFI va considerar com a guanyadores sèries com Succession, la més nominada per a la propera edició dels Emmy; la comèdia dramàtica que segueix el xef Carmen Berzatto, The Bear, o la sèrie apocalíptica The Last of Us. La sèrie de Netflix Beef o la comèdia de la cadena ABC Abbott Elementary també figuren entre els guanyadors dels AFI 2023.