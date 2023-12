El programa La recepta perduda acomiada la tercera temporada amb tot un repte. Sílvia Abril vol ensenyar una recepta tradicional a l’escola de la seva filla i farà mandonguilles abocant molt del que ha après aquesta temporada. Si hi ha una cosa important a la cuina és poder transmetre les receptes de tota la vida a les noves generacions perquè. Per això, i per tancar la temporada, l’actriu i presentadora aprofita que ha d’ensenyar a cuinar una recepta tradicional a tota una classe de nenes i nens que tenen moltes ganes d’aprendre per cuinar unes mandonguilles. El capítol es podrà veure a partir de les 14:20 h a La 2 de Televisió Espanyola.