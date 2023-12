Silvia Intxaurrondo té un nou projecte a Televisió Espanyola. La presentadora de La hora de La 1 liderarà l’any vinent un nou format que tindrà la difícil missió d’escollir el personatge més significatiu de la història d’Espanya. Segons informa el portal YoTele, la comunicadora conduirà El mejor de todos los tiempos, un format internacional d’origen britànic en què els espectadors són els protagonistes que triaran qui és el més important dels 150 personatges més rellevants de tots els temps. Aquesta producció serà duta a terme per The Pool, que ja s’ha encarregat de programes com La Noche D o Vamos a llevarnos bien a la cadena pública.