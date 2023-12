El grup Atresmedia ha pres la decisió de no renovar Más vale sábado, el magazín que va estrenar el mes de setembre passat a La Sexta amb Adela González i Boris Izaguirre al capdavant. El programa s’acomiadarà per Nadal i no tornarà a la graella el 2024, tal com confirmen fonts del grup.

El format, que va néixer amb l’objectiu de replicar les bones dades d’audiència que signa Más vale tarde cada dia, no ha aconseguit complir les expectatives d’audiència. Una tasca que no era fàcil, ja que La Sexta es troba en un dels seus millors moments després de tancar el novembre amb el millor share de l’any. L’espai de La Sexta acumula una mitjana de 4,0% de quota de pantalla i 366.000 espectadors. Aquestes xifres situen el programa molt per sota de la mitjana diària del canal. El magazín es tracta del segon intent d’obrir una finestra a l’entreteniment i l’actualitat dissabte a la tarda després de la cancel·lació de Liarla Pardo. Cal recordar que el passat any, la cadena verda va apostar per l’emissió de Aruser@s Weekend per al primer dia del cap de setmana. Tot i les bones dades que Alfonso Arús va collir, l’espai va ser apartat de la graella de manera inesperada després de deu programes aconseguint un 5,1% de share i 495.000 espectadors.