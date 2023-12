"No m'agrada", "és molt fred", "no té emoció ni personalitat", "és fofo i insípid", o, directament, "una tremendíssima merda", han estat alguns dels qualificatius que s'ha guanyat a les xarxes el 'teaser' que fa un parell de dies va presentar Campofrío a manera del seu ja tradicional anunci nadalenc. Per a aquesta campanya, que ja va per la 13a edició, "volíem innovar", han explicat des de la marca xarcutera sobre el llançament del vídeo previ a l'anunci de debò que aquest dijous, per fi, s'ha desvetllat, i que torna a comptar amb còmics i artistes pota negra del panorama nacional: des de Carlos Areces (un clàssic, que repeteix), fins a Malena Alterio o el mític pallasso Fofito.

Les comparacions són odioses, però en aquest cas "aquest era l'objectiu dels creatius de la campanya", ha explicat Mónica Moro, directora de l'agència This is Libre. O sigui, que sigui parlés, i no gaire bé, del primer anunci, perquè el segon s'emportés tots els aplaudiments. I així va ser com van orquestrar el guió del primer vídeo: "La paraula més buscada pels espanyols el 2023 ha estat "ChatGPT", així que no ho vam dubtar: aquest any l'anunci de Nadal de Campofrío l'havia d'escriure aquesta intel·ligència artificial (IA). Li demanem, literal: 'Escriu-me l'anunci de Campofrío per a aquest Nadal'. Això va ser el que ens va tornar i el vam rodar al peu de la lletra". Una família perfecta, en una casa idíl·licament adornada i un missatge entendridor sobre la importància de les relacions humanes, amanit amb molta xarcuteria... Típics tòpics.

"Podem fer servir bé la IA"

Però a la presentació de l'espot de debò de Campofrío -juntament amb el de la Loteria, un dels més esperats de les festes-, s'han aclarit els dubtes sobre el guió d'aquest any. "Sempre és un tema d'actualitat i que preocupa la gent", ha explicat la directora de màrqueting de Campofrío, Juana Manso. "Ens preocupava veure notícies sobre la intel·ligència artificial que havia posat cares de nenes a cossos femenins nus... i coses així. Creiem que és una eina i que tot no ha de ser dolent, que la podem modelar i fer que ofereixi oportunitats positives", ha insistit Manso.

Càsting estel·lar

La campanya real, que porta per títol 'CampofrIA', compta aquest 2023 amb un planter variat d'artistes: Carlos Areces; Alexia Putellas; Malena Alterio; Ana Morgade; José Mercé; Eva Navarro; Gloria Ramos; Fofito; David Nano JR i els rapers Bnet i Chuty . A més, i gràcies als avantatges de la IA, a l'anunci es recorda alguns dels actors que van protagonitzar l'espot en anys anteriors, com els desapareguts Chiquito de la Calzada i Quique San Francisco o la veu d'Eugenio.

Des d'aquest dijous es podrà veure a la televisió i a les xarxes socials ('hashtag' #CampofrIA), mitjans digitals i cinema.

Li falta "carrer"

"No se li ha posat afecte, li falta carrer", assegura l'actor Carlos Areces, que repeteix aquest any com a mestre de cerimònies, quan entra al decorat de l'anunci de la IA. Corregim allò que el ChatGPT no ha fet bé. Es tracta d'"humanitzar la tecnologia", subratlla.

Tot seguit s'asseu a taula amb les futbolistes Alexia Putellas i Eva Navarro; el cantaor José Mercé; les actrius Malena Alterio i Gloria Ramos; els còmics Ana Morgade i Fofito; 'influencers' com David Nano JR i els rapers Bnet i Chuty.

"Que res ni ningú ens tregui la nostra manera de gaudir de la vida", acaba dient Areces, després que facin la seva aparició 'artificial', amb l'ajuda de les diferents aplicacions, grans de l'humor i entranyables protagonistes d'anteriors campanyes, com Quique San Francisco, Eugenio i Chiquito de la Calzada.

Tema recurrent de l'any

La intel·ligència artificial s'ha situat com un assumpte recurrent a les nostres converses i als mitjans de comunicació en l'últim any despertant, alhora, admiració i preocupació a la societat per les oportunitats i riscos que brinda.

Per tal d'ajudar a traslladar tot allò que la IA pot aportar a la societat i a transmetre la importància d'humanitzar-la, dotar-la de valors i utilitzar-la correctament, Campofrío ha comptat amb l'assessoria d'Alicia Troncoso, catedràtica de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla i presidenta de l'Associació Espanyola d'Intel·ligència Artificial (AEPIA).

"La intel·ligència artificial aprèn del passat per predir el futur. Per això, és essencial apel·lar a l'ètica en el seu desenvolupament per educar-la en valors que garanteixin que actuï de forma transparent i justa, sense biaixos ni discriminació", ha dit Troncoso durant la presentació.

Actualment, en positiu

'L'anunci de CampofrIA' és una idea original de Mónica Moro i Raquel Martínez, directores creatives de l'agència This is Libre, que des de fa 12 anys lideren la línia creativa dels anuncis nadalencs de Campofrío. "En totes les campanyes intentem donar un punt de vista sobre algun tema d'actualitat i la intel·ligència artificial ja forma part de la nostra vida i, per descomptat de la nostra professió creativa, per la qual cosa seria molt estrany ignorar-la", han assegurat les directores creatives de This is Libre.

"Ens ha divertit molt demanar a la IA aquest anunci, rodar-lo, emetre'l i mostrar la necessitat més que mai d'un enfocament més humà en tot el que ve. El més bonic és tenir clar que l'eina és el que nosaltres fem amb ella i que aquesta ens repta a ser millors en tot, principalment a la nostra concepció del món", han recalcat.