No són pocs els pares que improvisen contes per als fills a l’hora de dormir. Però sí que són menys els que aconsegueixen, després, transformar aquestes idees en una saga de fantasia young adult supervendes. L’antic professor d’institut Rick Riordan va concebre el semidéu Percy Jackson, fill secret de Posidó i una dona mortal, com un heroi capaç d’amansar el seu propi fill Haley, però també inspirar-lo. Ho va fer, com a Haley, hiperactiu i dislèxic, dues condicions aquí amb explicació positiva. La primera és signe d’estar sempre preparat per al combat; la segona, una conseqüència d estar programat mentalment per al grec antic.

Haley va quedar encantat amb la idea, però no va ser ni de bon tros l’únic. Amb el seu tercer llibre, La maldición del titán, del 2007, Percy Jackson observava els seus competidors des del cim de les llistes. Per quan, tres anys després, es va estrenar la pel·lícula Percy Jackson y el ladrón del rayo de Chris Columbus, el personatge ja comptava amb una legió de fans devots que no van acceptar els canvis en la història o els seus protagonistes. Va ser un èxit, com la seva seqüela del 2013, però no perquè Riordan hi contribuís. El 2020 va confessar no haver-la vist encara; amb llegir els guions finals en va tenir prou. «Bé, per a vosaltres, nois, és un parell d’hores d’entreteniment», va escriure. «Per mi és com si passessin la feina d’una vida per una moledora de carn quan els vaig suplicar que no ho fessin». I va prometre «arreglar-ho aviat».

Amb aquella promesa, Riordan parlava de Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Disney+, des d’avui), l’adaptació en format sèrie que ha creat amb el guionista i productor Jonathan E. Steinberg. La fidelitat a la font és, és clar, força important, començant pel protagonisme d’un actor, Walker Scobell (El proyecto Adam), que s’acosta més als dotze anys de Jackson que el gairebé un home Logan Lerman de la pel·lícula del 2010.

Com a l’heroi del llibre, a aquest Percy enginyós però vulnerable el persegueixen els abusons. També les males notes. És llegenda la seva facilitat per quedar-se a Babia, tràngols durant els quals pot veure criatures sortides de veritables llegendes. Durant una excursió al Museu Metropolità d’Art novaiorquès, pateix un atac inesperat i entén de cop els perills de ser un semidéu, o mestís, com també se’ls coneix. Arribats a una certa edat, atrauen éssers terribles, decidits a fer-los mal abans que siguin prou forts per tornar els cops.

Si vol sobreviure a la seva pròpia naturalesa, Percy haurà de passar pels entrenaments del Campamento Mestizo, una mena de refugi per a adolescents descendents de déus i deesses grecs. Per a la seva sorpresa, el nostre jove heroi marginat fa alguns amics, com Annabeth (Leah Sava Jeffries), poderosa filla d’Atenea, i el sàtir Grover (Aryan Simhadri), fet i fet els seus companys en la seva primera missió: recuperar el llamp que ha estat robat a Zeus abans que es produeixi una guerra entre déus.