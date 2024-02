La tercera edició d'Eufòria s'estrena aquest divendres a la nit, a les 22.05 h a TV3, amb setze nous joves cantants disposats a donar-ho tot per arribar com més lluny possible. Com en les seves dues edicions anteriors, el talent show musical comptarà també enguany amb representació gironina. L'olotina Núria López i la lloretenca Laura Gibert van ser les encarregades de posar l'accent gironí en la primera edició del concurs que presenten Marta Torné i Miki Núñez, mentre el jove d'Albons Jan Esteve va ser-ho en la segona entrega.

Enguany els representants gironins seran tres: Fredrik Strand serà el primer representant de l'Alt Empordà a Eufòria. Nascut a Estocolm, aquest jove artista té 24 anys i és de Llançà. Ha estudiat al Liceu i domina 7 instruments. A banda d'aspirar a guanyar el concurs musical de TV3, en Fredrik també persegueix un somni encara més ambició. Concretament, aspira a poder cantar al Festival d'Eurovisió. Aquesta no serà la primera aparició televisiva d'Strand, que el 2017 va formar part de l'equip de Manuel Carrasco a La Voz i l'any passat va arribar a la fase final del talent de la televisió sueca Idol. Rangel Owny, amb arrels brasileres, prové d'una família d'artistes i és d'Hostalric. Als seus 28 anys afirma que porta el ball "a la sang" i que "són moltes hòsties" que s'ha emportat en el món de la música i que aquestes "comencen a fer mal". No obstant això, el fet d'haver pogut passar a la fase final d'Eufòria ha fet que s'hagi "engegat la flama" de la seva carrera. Hugo Marlo és de Viladrau i compta amb 23 anys. Activista del col·lectiu trans molt actiu a les xarxes socials, és fundador del primer equip de futbol trans de Catalunya. A més, està estudiant cinema i teatre, però si hi ha una cosa que li desperta autèntica passió és la música. Eufòria serà una experiència més en la seva trajectòria com a cantant, després d'haver passat el 2017 pel programa Got Talent i el 2019 per La Voz. El retorn d'Eufòria a TV3 arriba carregat de novetats, algunes de les quals, sobretot les referents a la mecànica, s'aniran revelant al llarg de la primera gala. Tanmateix, un dels canvis importants afecta al jurat. Alfred Garcia i Albert Sala s'incorporen com a nous membres del jurat, al costat de Carol Rovira, ocupant el lloc de Lildami i Elena Gadel. També se sap que, a diferència de les dues edicions anterior, ara el jurat podrà enviar a la zona de perill a un número indeterminat de concursants.