La coreografia juga una mala passada a Fredrik Strand a la cinquena gala d'Eufòria

Eufòria sempre destaca que «busca l'artista 360» i fa que els seus concursants hagin d'enfrontar-se a altres reptes, més enllà del control de la veu. Aquesta setmana el repte per l'altempordanès Fredrik Strand ha estat el ball, una llarga reclamació d'alguns membres del jurat.

L'eufòric de Llançà s'ha enfrontat al tema Medicina de Siderland, una cançó que convida a moure l'esquelet, un fet que li ha acabat afectant negativament la seva trajectòria al programa.

Carol Rovira ha estat la primera membre del jurat que ha valorat l'actuació dient que l'ha vist patir; tot i això, ha votat favorablement a la interpretació del llançanenc. Ha exposat que «crec que pots millorar, però les actuacions que hem vist fins ara a mi em pesen perquè hem viscut nits memorables. Podem dir que aquesta nit viuràs de rendes».

Aquesta valoració no ha estat ben rebuda per Albert Sala, el qual ha considerat que s'havia de valorar l'espectacle que acabaven de veure. En aquest punt ha afirmat que «a mi m'agrada molt tot el que has fet fins ara, però he de ser just i per mi no has brillat a aquesta gala», una opinió que ha coincidit amb la d'Alfred Garcia que ha dit que «si fas un concert vindré a veure't, però avui no has estat al nivell que han estat els teus companys, no ha sigut la teva nit». Amb tot això exposat, els dos membres del jurat han enviat Fredrik Strand a la zona de perill.

De tota manera, no ha hagut de sotmetre's al vot del públic, ja que els coaches d'Eufòria han decidit salvar-lo. «S'ha evidenciat quin ha estat el seu punt feble, el jurat ho ha detectat i hi estem d'acord. Malgrat això, pensem que aquesta persona ha treballat moltíssim per tirar endavant aquesta gala i totes les anteriors, li veiem una enorme capacitat de treball i intuïm una molt gran capacitat de millora, fins i tot en aquest punt feble», ha expressat Daniel Anglès, cap dels coaches, per justificar aquesta decisió.

D'aquesta manera, l'eufòric de Llançà s'ha acabat salvant i continuarà una setmana més a Eufòria.