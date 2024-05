Una estelada es cola a la nova pel·lícula de Jennifer Lopez

Netflix va estrenar el passat divendres la pel·lícula Atlas, un thriller de ciència ficció capitanejat per Jennifer López i ambientat en una època en què robots, naus espacials i la intel·ligència artificial estan a l’ordre del dia. El que ningú no podia esperar és que el film, dirigit per Brad Peyton, també predigués un futur amb una Catalunya independent, d’acord amb el que es veu en una de les escenes de la cinta, el que ha suscitat un bon grapat de comentaris a les xarxes socials.

A la pel·lícula, situada l’any 2071, l’actriu i cantant estatunidenca d’origen porto-riqueny interpreta a una analista de dades brillant que desconfia enormement de la intel·ligència artificial i que ha de participar en una missió per rescatar un robot rebel amb què comparteix un misteriós passat. Però, quan la cosa es torça, la seva única esperança per salvar la humanitat de les urpes de la IA és, paradoxalment, confiar-hi.

En una de les seqüències del film, el personatge de Lopez es troba en una nau espacial tipus Transformers després d’un intens combat pels aires. En encendre la pantalla virtual de l’aparell, apareix l’opció de seleccionar l’idioma i es veuen les diferents llengües amb la bandera corresponent: anglès, francès, espanyol, portuguès, japonès, italià, turc... i català. La qüestió és que la bandera que apareix al costat no és la senyera, sinó l’estelada, símbol de l’independentisme, cosa que ha disparat els comentaris a les xarxes.

«A la nova pel·lícula de Jennifer Lopez (Atlas), surt com a llengua del robot el català amb l’estelada. Té més respecte pel català Netflix que el govern espanyol i la Generalitat... així ens va», comentava un usuari a X .