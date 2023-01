Per a moltes persones el Nadal és una època d'il·lusió. Per tornar a la seva ciutat natal. Per retrobar-se amb la seva família i amb les seves amistats de tota la vida. I sí, també per les sorpreses dels regals. Després del 6 de gener, quan els Reis Mags recullen totes les seves pertinences i emprenen el camí de tornada, queda cert buit en el cor. És la tornada a la normalitat. A la rutina. Al dia a dia. I encara que, en certa manera, s'agraeix, per la tranquil·litat, també se sent la baixada d'il·lusió. Per sort, com a amant de les sèries que ets, tens diverses cosetes a les quals aferrar-te al llarg del mes, una vegada finalitzades les festes, per recuperar-te. Mira:

Bienvenidos al Chippendale, 11 de gener, Disney+

Ens has de creure, gener serà una aventura molt més emocional del que creies. I la primera parada és aquesta: Bienvenidos a Chippendale, la sèrie amb la qual Disney+ pretén sumar-se a l'escandalosa febre de les sèries true crime. En concret, aquesta explica la història de Somen "Steve" Banerjee, fundador de la companyia de strippers Chippendale que va acabar convertint-se anys després en còmplice d'assassinat. Una de les seves cartes més importants és la presència del carismàtic Kumail Nanjiani com a protagonista principal, ben escortat per Murray Bartlett, Annaleigh Ashford i Juliette Lewis. És, a més, una adaptació de l'èxit literari Deadly Dansi: The Chippendales Murders.

The Last of Us, 16 de gener, HBO Max

Ho diem molt de debò: aquest és una de les estrenes més esperades, no sols de l'any, sinó de l'última dècada. The Last of Us, el joc de Sony en el qual està basat, és considerat un dels millors jocs de la història de la companyia. Tant és així que, des de l'any 2013, els seriòfils i les seriòfiles més gamers han estat esperant amb ànsia aquesta adaptació. La seva història ho té tot: pandèmia, futur postapocalíptic, supervivència, ruïnes, caos, drama, amor... I, a sobre, està protagonitzada per dues persones a les quals no pots deixar de mirar quan surten a la pantalla com són Pedro Pascal i Bella Ramsay, el Príncep Oberyn i Lyanna Mormont, respectivament a Juego de Tronos.

La leyenda de Vox Machina, 20 de gener, Prime Video

Vas veure la primera temporada de La leyenda de Vox Machine? Et va enganxar? Doncs alegra't perquè el 20 de gener s'estrenarà a Prime Vídeo la segona tanda d'episodis de l'anime. No ho vas fer? Doncs t'animem a fer-ho si ets dels qui el captiven les aventures, el fantasiós, l'extravagant i l'absurd. I sobretot l'èpic. Per sobre de tot l'èpic. Perquè aquesta és l'essència de la sèrie: portar-te al clímax a través d'una animació contundent, un relat grandiloqüent i una música espaterrant. També és un viatge de trobada entre personatges inadaptats i perduts. Una història d'amistat. De suport. Basada en un popular joc de taula de rol.

La chica de nieve, 27 de gener, Netflix

Per coronar aquesta escalada d'emocions tens La chica de nieve, una producció de la mateixa Netflix en la qual una inspectora i una periodista en pràctiques duen a terme dues recerques paral·leles amb una mateixa finalitat: localitzar a una nena desapareguda durant la cavalcada dels reis mags a Màlaga. La sèrie, dividida en sis episodis, és una adaptació de la novel·la de Javier Castillo titulada El día que se perdió la cordura, tot un èxit editorial i mediàtic, tal com mostren les seves més d'un milió de còpies venudes. A més, la minisèrie està protagonitzada per actrius i actors del nivell de Milena Smit, José Coronado, Aixa Villagrán o Tristán Ulloa. Ganazas.