Es traspassa per jubilació la Master Franquícia per a Catalunya i Andorra de Card Group Intl. AB, exclusiva marca sueca de papereria i articles de regal. En concret, Card Group Intl. AB dissenya exclusives targetes de felicitació, stickers, bosses i paper de regal, espelmes, globus, etc. És a dir, tot allò que es necessita per celebrar la vida i els seus moments més entranyables.

Gràcies al treball i afany de més de 60 Master Franquiciats i dels seus equips de franquiciats i comercials, la marca està present a més de 40 països i compta amb 30.000 punts de venda des de Trinitad fins a Turquia i des d'Islàndia fins a Àfrica del Sud. Presència de Card Group a Espanya Card Group Intl. AB opera a Espanya des de fa més de 16 anys amb 3 Master Franquiciats i és el quart país del grup per ordre d'importància dins del grup. Tenen més de 2500 clients, entre ells les cadenes Folder i Relay/BDP, estancs, supermercats, floristeries, botigues de regal, llibreries, etc. Com treballar amb Card Group? El sistema de comercialització de Card Group (productes en dipòsit) i el servei personalitzat proporcionat pels equips locals estan perfectament adaptats a cada mercat. La Master Franquícia de Catalunya i Andorra ofereix: -El territori consta de més de 300 botigues ben implantades i que col·laboren amb Card Group des de fa molts anys. Entre elles hi ha algunes de les millors botigues de Folder a Espanya. Podràs facturar des de la primera visita. -Un estoc de més de 35.000 euros a les botigues (productes i displays). -Un franquiciat a Sabadell que cobreix diverses comarques. -Una comercial autònom per a Barcelona i Tarragona. El que aportes tu: -Una experiència comprovada en la venda i management d'equips i unitat de negoci. -Passió pel retail i contactes al sector. -Una actitud positiva. -La capacitat de transformar els problemes en oportunitats. -Parlar i escriure català, castellà i anglès. El que t'aporta Card Group: -La col·laboració amb una multinacional europea, que ha celebrat els seus 25 anys d'èxit el 2022. -Un concepte de franquícia comprovat, premiat diverses vegades i exitós a molts països independentment de la seva riquesa o nivell de vida. -Una àmplia gamma de més de 1000 productes presentats en expositors optimitzats i flexibles que s'adapten als punts de venda. -Més de 200 nous dissenys cada any i noves famílies de productes en fase de desenvolupament. -Una formació contínua i el suport d'un director comercial, responsable d'Espanya d'origen català, que t'ajudarà a potenciar el teu territori i el teu equip. -La possibilitat d'escollir com vols treballar i quin tipus d'equip vols tenir. -Un fantàstic equip de col·legues. -Un potencial molt important de desenvolupament. Inscripcions i més informació a l'oferta de Master Franquícia Catalunya i Andorra per a Card Group International a Girona.