Catalunya, una terra de muntanyes

El Pirineu, el cap de Creus, els Ports, la Vall d’Aran, el Montseny, Montserrat... defineixen la geografia catalana i, sense cap dubte, es pot assegurar que Catalunya és una terra de muntanyes. En aquest entorn és normal que cada vegada hi hagi més amants i aficionats al senderisme, les rutes, el cicloturisme o els descensos en barrancs. L’oferta és molt variada i les opcions són molt diverses. Des de la web de Catalunya.com es posa en relleu aquest important patrimoni natural.

En aquest sentit, es destaca que "el Pirineu és el principal referent i on es troben els cims més alts, però el Montseny, Montserrat o els Ports són altres joies que no et pots deixar perdre". Es tracta d’una fusió de natura, aventura i experiències de contacte amb un territori que, a més, conjuga altres atractius com la gastronomia. Per això se’ns anima a endinsar-nos a les muntanyes catalanes i descobrir "els seus paratges més sorprenents. I també la seva gent, la seva manera de viure, la seva cultura i els seus costums. En aquests entorns excepcionals podràs fer rutes de senderisme o en BTT, escalada, fer activitats de vies ferrades o practicar esports d’aventura apassionants com el ràfting o el descens de barrancs".

El Pirineu és evidentment el valor més destacable, ja que forma una serralada que uneix la zona marítima del cap de Creus amb la Vall d’Aran. Una explosió de natura que ofereix moltes opcions per recórrer. No obstant, se’ns recorda que "no tota la muntanya de Catalunya es concentra al Pirineu. Altres massissos i serralades s’eleven també amb personalitat, presenten paisatges meravellosos de caràcter únic i ofereixen un gran nombre de possibilitats quant a activitats". El massís del Montseny, al centre de Catalunya, és un clar exemple de varietat de flora i fauna. És un espai natural molt popular per fer rutes a peu o amb bicicleta.

Si una muntanya és un símbol especial a Catalunya és sens cap dubte Montserrat. L’anomenada muntanya màgica té una orografia espectacular i única i pot ser tant un refugi espiritual com un paradís per als practicants de l’escalada. I a la zona sud de Catalunya les muntanyes dels Ports adquireixen un valor monumental amb les seves formacions rocoses i una "fauna i flora úniques per la seva riquesa i diversitat. Un espai ideal per a la pràctica de tot tipus d’esports", segons Catalunya.com.