Una anella verda al voltant de Manresa

A principis de segle va començar a prendre forma intel·lectualment el concepte d’anella verda de Manresa com a conjunt d’espais lliures al voltant de la ciutat que pels seus valors socials, ambientals, paisatgístics i productius agraris s’han de protegir, connectar i potenciar. Espais com Salelles, el Suanya i el Collbaix van començar a donar forma a una anella verda en què el territori no podia ser objecte d’especulació sinó un espai lliure continu per acollir activitats d’oci, educatives, esportives i culturals.

Ofereix nou zones que són d’especial interès: el Collbaix, el regadiu del Poal i Viladordis, la riera de Rajadell, la riera de Guardiola, el parc del Cardener, la conca del Llobregat, el parc de l’Agulla, el parc ambiental de Bufalvent, i els Comtals i la serra de Montlleó.

Tots aquests espais envolten la trama urbana de la ciutat i la uneixen amb les poblacions del pla de Bages. Per seguir els camins de l’anella verda hi ha banderoles i fites que indiquen l’itinerari que s’està seguint i els llocs pròxims als quals porta cada recorregut. A més, es poden seguir les marques de pintura verda.

Manresa, situada al mig de Catalunya, junt amb Montserrat, ofereix al visitant un emocionant inici de rutes des del cor del país. Una de les millors maneres de conèixer l’anella verda de Manresa és a través dels seus itineraris, recorreguts pensats per entrar en contacte amb els seus espais més representatius.

El Collbaix és el primer itinerari de la relació de rutes. Es tracta d’un turó situat a l’oest de la ciutat. El seu cim, de 544 metres, és el punt més alt del terme i constitueix una magnífica talaia des d’on es pot veure el pla de Bages amb Montserrat al fons.

L’últim itinerari a incorporar-s’hi ha sigut el dels Comtals i la serra de Montlleó, que se centra en el conjunt monumental de parets de pedra seca a la solana dels Comtals. També hi continua un petit itinerari adaptat per la farga dels Comtals amb plafons explicatius sobre elements de pedra seca i naturals. A continuació passa per la serra de Montlleó amb tres tines, un pou de gel, unes vistes molt singulars de Manresa i de Montserrat i extensos boscos en procés de regeneració dels incendis del 1986. L’anada es fa pel costat del riu Cardener, i la tornada, per la torre de Santa Caterina.