Els dònuts més deliciosos de Barcelona

De la gran família dels fregits, pocs aixequen tantes passions com l’etern dònut, una silueta tan perfecta i elegant que mai no ha necessitat evolucionar des dels seus orígens. Esmorzar, berenar, postres o simple caprici, el dònut és el millor amic de l’home amb permís del gos. T’ho dona tot i no demana res. Si està fet amb ingredients de qualitat, aconsegueix reduir els teus índexs de mala bava a cada mossegada.

És una sensació que sempre em domina quan em deixo temptar per La Donutería (Parlament, 20). Va ser de les primeres a apostar pel dònut gurmet (oberta des del 2013) i continua tenint els espècimens més deliciosos de Barcelona. Els dònuts s’elaboren diàriament, la llista de sabors canvia cada jornada, i presenten una massa fermentada de molta qualitat: sempre estan en el punt perfecte de frescor. Les combinacions d’ingredients són molt boges, i els banys i toppings estan per llepar-se els dits. Per cert, també tenen llustroses berlines per als més golafres.

A Demasié, l’empori del roll, es juga molt fort per una versió hardcore de la berlina. L’anomenen Bomba i el seu nom no és gratuït. Aquests orbes fregits i farcits de fantasia fan furor entre la clientela, que els immortalitza en els seus comptes d’Instagram com si fossin aparicions marianes. La Bomba més sol·licitada és la de Nutella, un explosiu de llarg abast que arrasa amb tot amb els seus resquills de cacau i avellana. Hi ha altres sabors aptes per a la guerra de guerrilles hipercalòrica: mascarpone i gerds (un altre dels hits de la factoria), festuc, galeta Lotus, llimona, dolç de llet... Ni el més impertorbable dels artificiers es podria resistir a aquests fregits de rellotgeria. (Diputació, 207/ Santa Maria Del Mar, 7/ Rambla del Poblenou, 67/ Pau Casals, 8/ Bonsuccès, 2).

Si busques uns dònuts artesans amb plus vegà, les teves pregàries seran ateses a l’Areca Bakery (Torrent de l’Olla, 90 / Aribau, 91).

Els seus dònuts 100% vegans, frescos del dia, juguen a les grans lligues. En les seves propostes de març, destaca el dònut de cafè i xocolata, amb un setinatge de cafè d’especialitat. De la meva última visita, encara recordo amb cara de tonto la berlina de crema catalana: es menja amb els ulls en blanc.

I en terreny vegà, destaca també el projecte Bungnuts (Santa Eugènia, 16). En aquesta petita botiga de Gràcia es venen uns dònuts i berlines espaterrants, fabricades diàriament amb masses de molts quirats i altíssimes dosis d’amor. El resultat són unes creacions espectaculars amb Oreig, festuc i mango. Cada dia, una nova història d’amor a les vitrines d’aquesta bombolla de la joia.