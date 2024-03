Els plans més virals de Barcelona: del joc de l’oca a mida real a un casino de tastos de vi

¿A Barcelona per Setmana Santa? Millor: així et podràs riure d’aquells que han agafat un avió per visitar una massificada ciutat europea mentre el cel els rep amb un ruixat primaveral. Si aquestes pasqües la teva agenda es presenta més buida que els comptes de Ciutadans després de les eleccions, apunta’t aquestes recomanacions tiktokeres. Els plans més virals de Barcelona per esprémer les festes.

1. Wine Casino: Aposta qui és el millor sommelier

Aquí l’alcohol i les fitxes volen amb la celeritat de Las Vegas. Els comensals us asseieu al voltant d’una taula llarga amb llums tènues, a l’escenari de Cluedo, i us van servint vi. Després del primer xarrup, toca apostar. Però no t’imaginis a l’estil Ocean’s Eleven movent la ruleta a veure si t’emportes el pot. Aquí, la taula d’apostes indica nacionalitats, barriques, anys i tipus de vi. El que has d’endevinar són les característiques del vi que estàs degustant.

És una de les experiències virals del moment a TikTok. Una nit diferent amb els teus amics, posant a prova els vostres coneixements vinícoles. ¿Quants n’encertareu, i quants us adonareu que el vostre paladar no sap distingir d’un vi gurmet d’un per cuinar? I sí, el guanyador té premi.

La vetllada està organitzada per Salut Wine Studio (Lluís el Piadós, 6), i la seva pròxima sessió té lloc aquest mateix divendres, 29 de març.

2. Oca Loka Game: El joc de l’Oca a escala real

És creuar les portes i de cop estàs atrapat en un tauler de l’Oca, amb daus, fitxes i proves de mida gegant. Et surt cridar un "¡carinyo, he encongit els nens!". Però com et va dir el teu ex "no és per tu", és perquè Oca Loka Game (Rambla dels Països Catalans, 18, Vilanova i la Geltrú) és una recreació a escala humana del mític joc de l’Oca. Un pla per a totes les edats i carregat de nostàlgia que no és estrany que sigui un èxit: a TikTok hi ha vídeos amb més d’un milió de visualitzacions ensenyant-ho.

Aquest joc és igual que l’original de taula: tires el dau (de la mida del teu cap), mous una fitxa (cadascun dels jugadors) i vas avançant cap a la meta. I sí, aquí també hi ha proves. Hi ha el pont, el pou, la posada i fins i tot la mort (tranquil, no t’has de fer l’harakiri, però sí tornar a la primera casella llançant-te en una corda). Guanya l’equip que arribi abans al final, així que la missió dels altres és entorpir-te l’avanç amb moltíssimes proves i reptes, des de físiques fins de punteria.

3. ‘Humor amarillo’: Participa en el mític programa de la tele

És difícil trobar-se algú que no conegui Humor amarillo, el programa l’únic argument del qual era repartir calbots amb la facilitat que es reparteixen llicències en la família d’Ayuso. Va ser una fita de la televisió dels 90: a base d’hòsties, patacades i el Chino Cudeiro, Telecinco va aconseguir fins a un 30% de share. Ni en els somnis més humits d’Ana Rosa.

Per participar en aquests jocs extrems no fa falta agafar el DeLorean i colar-se a les televisions japoneses del segle passat. A Catalunya afloren recintes on recreen les mítiques proves (i les consegüents patacades). Hi ha Humor Amarillo Castellolí (Ctra. Nacional IIa, Km 560), Humoramarillo.cat (Parc d’Aventura Anigami, Mas Les Comes, l’Esquirol) o Spain Games (Ctra. Sant Adrià de la Roca, km. 6.6, Montcada i Reixac), entre molts d’altres. Això sí, mira’t bé les ressenyes abans d’anar-hi: que n’hi ha alguns que tenen un historial de lesions que no desitjaries ni al teu pitjor enemic.

4. Dissenya les teves carcasses: Protegeix el teu mòbil (i fes-ho ‘kawaii’)

Si estàs crònicament online, segur que ja deus estar al dia d’aquesta tendència. Són les fundes personalitzades de NUANlab (Bailèn, 2), fetes amb una cola crema que es distribueix per carcasses de plàstic transparents com si fos una mànega de pastisseria. És la nova manualitat de moda, i NUANlab és l’únic local especialitzat en aquesta moda importada del Japó i Taiwan (per això en els virals de TikTok mai falta el hashtag kawaii).

El procés és simple: esculls colors, motius, detallets i a muntar la teva pròpia funda. En menys de mitja hora pots tenir-la. Ah, i si ja tens la teva funda i no en vols una de nova, també tenen marcs, caixes i altres productes per decorar. Així pots renovar tota la teva habitació i convertir-la en el Lourdes de tot allò cuqui.

5. Samurai Experience: Aprèn a utilitzar una Catana

¿Algun amic teu se’n va de viatge al Japó aquesta Setmana Santa? Doncs tu també. I sense empassar-te 12 h en un avió. I sense gastar-te els 1.000 euros del viatge.

Passa per Samurai Experience (Consell de Cent, 605), on t’espera una aventura digna de film d’Akira Kurosawa: aquí t’ensenyen a utilitzar una catana. "Et vestiràs, meditaràs, tallaràs un bambú amb catana", prometen. Sortiràs amb una destresa amb el ganivet que ni Ferran Adrià.

6. Salas de karaoke: Canvia el cubata per un micro

Ho apuntava TikTok a principis d’any: els nous hot spot de l’oci nocturn barceloní són les sales de karaoke. S’ha acabat emborratxar-se sota la música escollida pels designis d’un totpoderós dj. Ara es porta muntar i interpretar la banda sonora de la nit entre els teus amics, fins i tot a risc d’emetre més galls que la gira de Leticia Sabater.

Alguns dels més in de Barcelona són Touch Music (Joan Miró, 8), amb un dels catàlegs més extensos a tota la Península (140 mil cançons), Karaoke Rooms (avinguda del Carrilet, 237, l’Hospitalet), Lucky Schmuck (Joaquín Costa, 36), cocteleria el karaoke gratuït de la qual apareix molt per TikTok, Weekend (Diputació, 365), a Viva Vozu (Aribau, 103) i l’Almodobar (d’en Grassot, 36).

7. Bufets lliures: Una moda amb molta cua

Als bufets lliures tenen la recepta de l’èxit: molt menjar per un preu tancat. Un pla suculent per a les generacions de la precarietat, i que sempre té molta cua: hi ha locals que aconsegueixen esperes més llargues que les firmes de discos d’Operación Triunfo.

"Ni deu minuts fa que estan oberts i ja està ple", deia el creador de contingut @boufitfatfood a TikTok, xarxa social on triomfen aquest tipus de restaurants, mentre es passejava per una llarga cua de comensals esperant que els arribi el seu torn per anar al bufet de moda del restaurant UnDécimo (Nàpols, 229; Lleida, 130, el Prat de Llobregat).

No és l’únic que desperta aquestes passions. També els japonesos Kyoka (Via Augusta, 268; Sicília, 93; Glòries, Diagonal, 168) i Sushiko (Joan de Borbó, 70; Rio de Janeiro, 42; Diagonal, 477) atrauen centenars de joves ansiosos per repetir moltes vegades per 20 euros.

¿Prefereixes una opció mediterrània? Passa per la cadena FrescCo (Salvador Espriu, 31; Maremagnum, local 60; Casp, 30). Aquí es fan cues de més de tres quarts d’hora entre setmana.

¿El reclam? Menjar saludable: sopes, amanides, pastes, graelles, pizzes, i sempre amb ingredients frescos i locals. Posar-se les botes, però amb el segell d’aprovació dels real-fooders asseguren els seus fans.