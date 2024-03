Deu plans per gaudir d’un gran cap de setmana de Pasqua a les comarques de Girona

1. Un Dijous Sound amb Adala a La Mirona de Salt

- Dijous 28 a les 22 h a la sala la Mirona de Salt

El músic barceloní Guillem Simó, conegut artísticament com Adala, obrirà la Setmana Santa de la Mirona de Salt en el marc d'una festa de Dijous Sound a ritme de reggae i altres ritmes jamaicans que també comptarà amb una sound system amb la Rise Up Crew, Radi Solar Dj Set i Dj. Ryna. Pots comprar la teva entrada aquí.

2. La Bandera de Catalunya a Bellcaire d'Empordà

- Divendres 29 a les 17 h a les 19 h i a les 21 h al nucli antic de Bellcaire d'Empordà

Bellcaire d'Empordà reviurà, com ja és tota una tradició per Divendres Sant des de fa uns anys, el seu passat. Bandera de Catalunya és un muntatge teatral basat en la història medieval del municipi empordanès i el seu entorn. A més, durant tot el dia al nucli antic hi haurà un mercat medieval amb productes artesans, animació i exhibicions. Més informació aquí.

3. El XVII Festival Còmic de Figueres

- Fins diumenge 31 de març en diversos escenaris de Figueres

Raquel Hervàs, Marc Sarrats, Charlie Pee o José Corbacho seran alguns dels humoristes que es donaran cita fins diumenge a Figueres amb motiu del Festival Còmic, un esdeveniment que aplega espectacles d'estrena, shows fets a mida i altres activitats. Tota la programació del festival aquí.

4. La 27a Fira Medieval d'Hostalric

- Divendres 29, dissabte 30 i diumenge 31 al nucli antic d'Hostalric

El municipi d'Hostalric reviu la seva època medieval amb un gran mercat, personatges i activitats pròpies d'aquell moment. Al llarg del cap de setmana els carrers i places del poble acolliran un bob grapat de propostes lúdiques, culturals i festives per a totes les edats. Consulta el programa aquí.

5. El LumbLab il·lumina Sant Feliu de Guíxols

- Divendres 29, dissabte 30 i diumenge 31 en diversos espais de Sant Feliu de Guíxols

Alguns dels espais més icònics de Sant Feliu de Guíxols s'il·luminaran aquest cap de setmana de la mà del LumLab, un festival en el qual pren rellevància el tractament de la llum en múltiples propostes artístiques: espais interiors i exteriors jugaran amb la llum, colors i formes. Més informació aquí.

6. El 25è Mercat Medieval de Calonge

- Dissabte 30 i diumenge 31 en diversos espais del municipi de Calonge

Coincidint com és habitual amb el cap de setmana de Pasqua, Calonge acull el Mercat Medieval, que enguany arriba a la 25a edició. Al llarg de dos dies es podrà gaudir d'un mercat de productes artesans, exposicions, torneig de cavalleria, un espai de jocs medievals, visites i exhibicions. Consulta tota la programació aquí.

7. Concert de banda amb La Lira a Girona

- Dissabte 30 a les 11 h a la plaça Independència de Girona

La plaça Independència acollirà dissabte al matí el tradicional concert de la banda La Lira de Vilafamés, que prèviament, la nit del Divendres Sant, haurà acompanyat a la processó del Sant Enterrament en el seu llarg recorregut per la ciutat de Girona.

8. Fira de la Garnatxa i el Brunyol a Garriguella

- Dissabte 30 a partir de les 9.30 h al nucli antic de Garriguella

La 25a Fira de la Garnatxa i del Brunyol de Garriguella aplega aquest dissabte diferents activitats: taller infantil d’elaboració de brunyols, degustacions, mercat d’alimentació i artesania, tast guiat de vins i garnatxa, ballada de sardanes, batucada i espectacles d’animació, entre d’altres.

9. El ball del Xai Be a la plaça Major d'Olot

- Dissabte 30 a les 19 h a la plaça Major d'Olot

El Ball del Xai Be, data de l’any 1490 i era considerada una de les quatre danses més antigues de Catalunya. La música es original i la coreografia, de la qual no se’n tenia cap documentació,va ser creada per l’esbart Olot. Fou recuperat l’any 2007 i es balla sempre el dissabte Sant a la mateixa plaça que es ballava antigament.

10. L'Arbre de Maig i el Cornut a Cornellà de Terri

- Del divendres 29 al dilluns 1 en diversos espais de Cornellà de Terri

Cornellà de Terri celebra aquest cap de setmana la seva concorreguda festa major, com és tradició, coincidint amb la celebració de la Pasqua. Com és costum, la cita popular comptarà, dilluns, amb la tradicional plantada de l'Arbre de Maig i el ball del Cornut. Consulta tot el programa aquí.