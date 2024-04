Deu plans per gaudir d'un gran cap de setmana a les comarques gironines

1. Doble concert d'electrònica experimental a Girona

- Divendres 12 a les 19.30 h al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal de Girona

L'associació cultural Ameba presenta un doble concert, amb Hulm i Marble Madness. Dues propostes que transiten de formes ben diferents pels espais més liminars de la música, com són la música improvisada i el vaporwave.

2. Festival Pluja de Lletres a Sant Jordi Desvalls

- De divendres 12 a diumenge 14

Sant Jordi Desvalls converteix la prèvia de la gran festa del llibre i la rosa en una celebració de la literatura. Durant tres dies, el municipi transformarà el seu nucli antic en un gran escenari on la literatura serà el fil conductor d'un seguit d'espectacles gratuïts per a tots els públics.

3. El Festival Milla Zero a l'Escala

- Dissabte 13 durant tot el dia a La Riba

Durant tot el dissabte, l'Escala acull la celebració del Festival Milla Zero. Una cita multidisciplinar organitzada per l'Associació Sotasons Empordà. La jornada inclou concerts de diversos artistes, mercat d'artesaria, cuina Nòmada i servei de bar a la Riba.

4. "Save the temazo", circ i música a Torroella de Montgrí

- Dissabte 13 a les 19 h a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

"Save the Temazo", del col·lectiu F.R.E.N.E.T.I.C, arriba a l'Auditori Espai Ter per a continuar amb la seva tasca de recerca i divulgació de la importància de la música a la nostra vida. Projeccions en directe, un espectacular disseny d'il·luminació, circ, teatre i com sempre molt d'humor.

5. Concert de Santa Mandra a Girona

- Dissabte 13 a les 18.30 h a la plaça del Vi de Girona

Després de girar per nombrosos escenaris i festes majors, els garrotxins Santa Mandra portaran el seu rock elèctric en català fins al bell mig de la ciutat de Girona. El concert, gratuït, forma part de la programació del festival Strenes.

6. La Bella i la Bèstia al Teatre de Blanes

- Dissabte 13 a les 10 h i a les 18 h al Teatre de Blanes

L'Escola D'arts Escèniques Viu Cantant presenta un espectacle musical per a tota la família en el que mitjançant el cant, la dansa i el teatre s'explica la famosa història d'amor entre la Bella i la Bèstia. Amb un elenc de gairebé 30 artistes per fer gaudir de moments màgics.

7. "El Turisme per la memòria" de Marc Parrot, a Olot

- Dissabte 13 a les 20 h al Teatre Principal d'Olot

Partint d'un escenari completament buit, Marc Parrot, tot sol, va construint i recreant espais que ens conviden a recórrer el que ha estat la seva trajectòria. En aquesta aventura compta amb la complicitat d'Irene Garrido en la direcció escènica.

8. XLVII Aplec de la Sardana de Breda

- Diumenge 14 a partir de les 10.30 h a l'Aparcament del Cercle Bredenc

La Principal de la Bisbal, Jovenívola de Sabadell, Bisbal Jove i Vila d'Olesa seran les cobles protagonistes d'una edició de l'Aplec de la Sardana de Breda que tindrà lloc aquest diumenge.

9. Festa de la Primavera de Pont Major a Girona

- Diumenge 14 de les 11 h a les 16 h a la plaça de l'Om de Girona

Primera Festa de la Primavera de La Colla de la Gegantona del Pont amb la Mula Baba com a convidada d'honor. La festa començarà amb titelles a càrrec de la Mula Baba, continuarà amb una cercavila pel barri que sortirà de l'Institut Narcís Xifra fins a arribar a la plaça de l'Om. Allà hi haurà un vermut musical i un cuscús popular.

10. Joan Garriga i Madjid Fahem a Crespià

- Diumenge 14 a les 12 h al Camp de noguers de Crespianes

El fundador de Dusminguet i ànima de La Troba Kung-Fú, Joan Garriga, aterra aquest diumenge al Pla de l'Estany per oferir un concert gratuït, en el marc del festival Recòndit. L'acompanyarà a la guitarra Madjid Fahem, músic de la banda de Manu Chao.