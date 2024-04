Celebra Sant Jordi amb roses i un bon formatge

La tradició de Sant Jordi dicta que el dia 23 d’abril se celebri amb l’intercanvi de roses i llibres amb les persones estimades com a mostra d’afecte. Aquest any, a més dels regals habituals, Emmentaler AOP proposa afegir el formatge a la llista d’obsequis. Una manera deliciosa d’expressar l’amor i una invitació a viure una experiència sensorial que es pot disfrutar tant sol com en companyia.

Per això, l’inimitable suís amb forats, reconegut com un dels millors formatges del món en els World Cheese Awards, posa en marxa la seva campanya ‘Digues-l’hi amb formatge by Emmentaler AOP'. Un esdeveniment especial en què participen deu dels restaurants més reconeguts de Barcelona, que del 16 al 26 d’abril regalaran una rosa als que tastin la seva tapa elaborada amb formatge Emmentaler AOP i dissenyada especialment per a l’ocasió.

El Emmentaler AOP procede del valle del río Emme y se elabora de forma tradicional desde hace más de 700 años

Entre les propostes en trobem algunes de tan originals com la del restaurant Cruix (Entença, 57), del xef Miquel Pardo, que servirà un caputxí de ceba amb formatge Emmentaler AOP com a part del seu menú degustació.

Miquel Pardo, del restaurant Cruix / Emmentaler AOP

Una aposta per la cuina mediterrània i popular amb tocs creatius. O la que el xef David Morera oferirà a Deliri (Còrsega, 242), un local d’ambient francès i artístic que valora el sabor dels productes locals, i on es podrà degustar un 'amuse-bouche' d’Emmentaler AOP amb 12 mesos de maduració.

David Morera, del restaurant Deliri / Emmentaler AOP

Des del Tramendu Encenem els fogons (ptge. D’Andalusia, 8), Jordi Marzo aposta pel producte de qualitat i el tracte casolà, valors que defensa amb el seu caneló elaborat amb sèrum d’Emmentaler AOP i Emmentaler AOP ratllat, elaborat per Ivan Cruz.

Ivan Cruz, del restaurant Tramendu Encenem els fogons / Emmentaler AOP

I el cocktail-bistró Galileo (Aribau, 152), de Gabriele Milani, presenta una tapa d’espàrrecs blancs amb escuma d’Emmentaler AOP, patata amanida amb chipotle i cruixent d’Emmentaler AOP que, a més, es podrà combinar amb els còctels de Giacomo Giannotti, del bar Paradiso, que va ocupar el número 1 en el rànquing The World’s 50 Best Bars.

Gabriele Milani, del restaurant Galileo / Emmentaler AOP

Per a tots els paladars

Amb un estil més tradicional, el Per Feina (Ciutat de Granada, 130), del xef Rafa Zafra, es decanta per la cuina de barri a preus populars amb la seva tapa de macarrons a la barcelonina amb botifarra i bolets, gratinats amb formatge Emmentaler AOP.

Rafa Zafra, del restaurant Per Feina / Emmentaler AOP

I al restaurant La Gormanda (Aribau, 160), Carlota Claver opta per productes de proximitat i de temporada per crear plats mediterranis i familiars, com el seu cruixent d’Emmentaler AOP farcit d’espàrrecs verds, cama-sec i botifarra d’olla.

Carlota Claver, del restaurant La Gormanda / Emmentaler AOP

A la taverna Llamber (Fusina, 5), ideada per Fran Heras, mana la filosofia slow food i es poden degustar plats inspirats per una fusió de la gastronomia catalanoasturiana. Entre ells, la tapa de 'fondue' de formatge Emmentaler AOP amb llagostins, creada pel xef Ángel Palacios.

Ángel Palacios, del restaurant Llamber / Emmentaler AOP

Mentre que al Thonet (Escudellers, 8), un grill-room-bar modernista on tastar tapes, cuina mediterrània i menjar de mercat dirigit pel xef Albert Ventura, s’oferiran unes croquetes de cecina amb formatge Emmentaler AOP.

Albert Ventura, del restaurant Thonet / Emmentaler AOP

I si el que es busca és un plat més desenfadat, es podrà optar per la tapa d’arròs a la milanesa de Barcelona elaborat amb carnaroli, pernil ibèric, pèsols del Maresme, infusió de safrà i gratin à la minuti d’Emmentaler AOP, que el xef Alexis Peñalver prepara a La Esquina (Bergara, 2), un bar-bistró amb molta barra i poques taules.

Alexis Peñalver, del restaurant La Esquina / Emmentaler AOP

O visitar La Tartarería (Muntaner, 26), un restaurant basat en el concepte 'raw food' que servirà dins del seu menú degustació un entrepà de vedella ecològica trufat amb Emmentaler AOP, elaborat pel cuiner Pedro Silva.

Pedro Silva, del restaurant La Tartareria / Emmentaler AOP

Sabor festiu

A més, prop de 200 botigues de tota la província de Barcelona se sumen a la campanya 'Digues-l’hi amb formatge by Emmentaler AOP', i regalaran també una rosa als clients que realitzin una compra mínima de 300 grams d’Emmentaler AOP.

L’original formatge suís amb forats, procedent de la vall del riu Emme, s’elabora exclusivament amb ingredients naturals i mitjançant un procés artesanal i tradicional que s’ha conservat des del segle XIII. Famós pels seus forats, es caracteritza per tenir un sabor pur i suau, amb una peculiar aroma de nous, fruit de la dieta natural de les vaques de la regió i del seu cuidat procés de maduració, que oscil·la entre els 4 i els 12 mesos. Una aposta segura per disfrutar tant en cru com en una àmplia varietat de plats freds i calents. I ideal per a la celebració de Sant Jordi.