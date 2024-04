Les millors festes per anar a fer un beure a BCN

¿Recordes l’època del toc de queda per la covid? Sí, sembla una eternitat. En aquella època d’incertesa, les discoteques, buscant alternatives a l’oci nocturn, van augmentar la seva oferta de festes diürnes, plans que esquivaven les restriccions. Va ser tot un èxit: des d’aleshores no han deixat de reproduir-se, amb cada vegada més adeptes. Com va dir una tuitaire en la trentena farta de pernoctar: «No em tornareu a veure de festa de nit, ara sempre a fer un beure a la tarda, s’han acabat les ressaques». Si tu també ets dels que els pesa l’edat, apunta’t aquestes recomanacions.

La primera, la Glove Party, una festa plena d’energia vibrant que s’ha convertit en un sí o sí de les sortides vespertines. Fa una dècada que omplen sales amb la seva filosofia: crear un espai positiu, distès, inclusiu i trempat. Per això, a més de música, a Glove hi trobaràs ballarins, performances i xous amb molta conya. Un ambient únic a Barcelona que l’ha catapultat al cim de la piràmide de la popularitat.

Han organitzat les seves festes en sales de tota la ciutat, des del Teatre Principal (la Rambla, 27-29) fins a la Upload (Poble Espanyol, Francesc Ferrer i Guàrdia, 13), i fins i tot han aprofitat el bon temps per celebrar plans open-air, com al Casino La Floresta (Casino, 27, Sant Cugat) o el Brunch Electronik (@brunchbcn). Es defineixen com a itinerants, tot i que tenen parades fixes: per exemple, La Paloma (Tigre, 27), que allotjarà la seva pròxima edició, el dia 27 d’abril.

La Paloma acoge la fiesta Glove Party / La Paloma by Adrien Glasman

Parlant de La Paloma: un altre punt de peregrinació. Aquí, els esdeveniments comencen entre les 17 i les 22 hores, com a molt tard. Canviant el Cola Cao per un cubata. Aquest dissabte, dia 13, tenen dj sets de 20.30 a 3 del matí. I la setmana següent, el dissabte 20, torna l’aclamat Loco Bongo, festa madrilenya inspirada en els concursos de la tele dels 90 que només es pot resumir com una pura explosió. Després d’arrasar a la capital (al maig organitzen una edició XXL al WiZink Center, presentat per Jorge Javier Vázquez, amb música de Mónica Naranjo, i amb la participació de Bárbara Rey, Chelo García-Cortés i Lydia Lozano, vaja, un Sálvame en directe), ara està guanyant-se els cors del públic barceloní.

Bones notícies: torna La Terraza. L’open air club dedicat a l’electrònica. Durant les pròximes setmanes estarà estrenant temporada de les diferents festes que componen la seva agenda. I sí, tot i que és famós per les seves festes estiuenques fins a la matinada, també té una nombrosa programació de festes sunset, és a dir, de vespres, que comencen a les 19 hores i acaben a mitjanit, i amb uns cartells molt ben curats.

Fiesta 'open air' de tardeo en La Terrazza. / @laterrrazza

Per descomptat, no hi ha anar a fer un beure a la tarda sense drag queens, i a Barcelona n’hi ha a puntades de peu. Els seus plans tenen el segell de diversió garantida, ja sigui pels espectacles carregats d’humor que ofereixen o per les cerveses que volen a ritme frenètic. Tot i que fa anys eren una cosa molt nínxol de la comunitat LGTBI, avui dia són un punt de trobada per a tota mena de gèneres i sexualitats, seguint els passos dels EUA, on s’han convertit en un epicentre de comiats de soltera.

Bateria de recomanacions: hi ha la Ravalada (@ravalada_bcn), una mena de correbars amb xous travestis a cada parada, que se celebra en tres barris (Raval, Sants i Eixample). A l’Apolo hi ha dues festes, el Sarau Drag de Futuroa (@futuroafuturoa), un espectacle cabaretesc, i la Churros, que sempre integra als seus sets de dj diverses dinàmiques travestis. A Razzmatazz, diumenge i dilluns, la gira de les participants de Drag Race España, i al maig torna Iconiqa, amb l’estrella internacional Symone i la catalana Pitita de caps de cartell.