El millor cine es dona cita a Barcelona

Des d’aquesta setmana ja es poden adquirir les entrades per al Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi, BCN FILM FEST, que se celebrarà del 18 al 26 d’abril. Arriba ja a la seva vuitena edició i tindrà com a seu principal els Cines Verdi. El festival mostrarà 69 títols entre les 8 seccions del certamen, entre les quals es podran veure 15 premières mundials, una d’europea, 20 d’espanyoles i 11 de catalanes (bcnfilmfest.com).

El Jurat Oficial del BCN FILM FEST estarà presidit per l’actor Eduard Fernández, que estarà acompanyat per l’actriu Clara Segura i l’actor i director de teatre Carles Sans. També seran presents al festival grans noms del cine com Meg Ryan, Vincent Pérez, Belén Rueda, J.A. Bayona, Mikael Persbrandet, David Verdaguer o Malena Alterio.

Premi d’Honor a Richard Linklater

El director nord-americà Richard Linklater rebrà el Premi d’Honor del BCN FILM FEST 2024. Linklater serà guardonat durant la Gala de Clausura del festival, que tindrà lloc el 26 d’abril als Cines Verdi, i en la qual presentarà el seu últim film Hit Man una comèdia acollida al Festival de Venècia com una de les millors obres de la seva carrera.

Richard Linklater, en el rodaje de 'Boyhood'. / Richard Linklater

Dins de la programació destaca també Memory dirigida per Michel Franco i interpretada per Jessica Chastain i Peter Sarsgaard, Millor Actor a Venècia.

El barri més mariner de Barcelona celebra les seves Festes de Primavera. Fins al 27 de maig, la Barceloneta organitza una cinquantena d’activitats: música, dansa, teatre, tallers, xerrades, poesia, contes... a més de la tradicional Trobada de Gegants. La programació es desenvoluparà en diversos espais del barri. Tots els actes es poden consultar a la web barcelona.cat/ciutatvella.

Destaca l’acte que es farà per commemorar els 30 anys del Centre Cívic Barceloneta, amb una exposició i una jornada festiva el 22 de maig, amb activitats per a totes les edats. El divendres 17 de maig, organitzada per la Casa de la Barceloneta 1761, tindrà lloc la ruta guiada La Barceloneta: historia, arquitectura i art públic un recorregut pel barri de la mà d’especialistes en arquitectura.

El 29 d’abril se celebrarà el Dia internacional de la Dansa amb un recorregut guiat per la Cia. La Quebrá des del CC Barcelonaneta fins a la plaça Poeta Boscà, per disfrutar de l’espectacle Two much de la Cia. Elelei, la performance de dansa Nakama de la Cia. The concept i l’espectacle La (Des)espera de la Cia. El Desvío.

El 4 de maig se celebrarà l’acte més esperat de les festes, la Matinal de Primavera, Vine a la Repla!, amb tallers, mostres, jocs infantils i actuacions de les entitats i projectes del barri. Per una altra part, la Casa de la Barceloneta 1761, acollirà l’exposició Barceloneta 3D, una inmersió en el passat (del 4 de maig al 15 de juny). La 32a Trobada de Gegants de la Barceloneta-Port Vell tindrà lloc el 25 de maig. A més, aquest any, el 4 de maig se celebrarà la segona edició de la Matinal Gegantera d’imatgeria infantil amb tallers i cercavila.

El programa

Dins de l’agenda per a aquest cap de setmana, aquest divendres 12 s’impartirà un taller de dansa per a famílies amb els seus nadons (17.30 h, Equipament Infantil Barceloneta) i Bewis de la Rosa farà un concert dins del Barcelona Districte Cultural, en el qual sonaran els temes del seu primer disc de rap rural Amor més que mai (19.30 h, CC Barceloneta).

‘Pinhole Day’

En el marc del +deFoto s’ha organitzat una activitat experimental amb la cambra fosca de Can Basté, en la qual es faran retrats estenopeicos. impartit per Kati Riquelme, el taller està destinat a persones amb coneixements en fotografia i constarà d’una part teòrica i una altra de pràctica. Serà dissabte 13 d’abril, a partir de les 10 h, en el CC Can Basté. Més informació en canbaste.com.

Portes obertes

Les jornades de portes obertes a les cinc escoles municipals de música de Barcelona per al curs 2024-2025 s’estan portant a terme fins al 27 d’abril. Les sessions s’organitzen des de cada escola i s’han previst diverses propostes musicals, tallers, sessions informatives i visites. Aquest dissabte 13, se celebrarà a l’Escola Municipal de Música Sant Andreu-Mestre Pich Santasusana. Més info a barcelona.cat/educacio.

Salomon Run Barcelona

Aquest diumenge, 14 d’abril, torna la carrera SALOMON RUN BARCELONA, amb sortida i arribada a la Font Màgica de Montjuïc i un circuit singular de 10 Km. Es proposa, també, un recorregut més accessible de 5 Km amb la SALOMON RUN BARCELONA 5 K. A més, a la SALOMON RUN VERTICAL els corredors pujaran les escales monumentals de Montjuïc. Inscripcions i informació a salomonrunbarcelona.com.

Homenatge a Casagemas

Dins del X Cicle de Música Dones i Compositores, aquest divendres, 12 d’abril, a les 20 h, el Teatre de Sarrià (c. del Pare Miquel de Sarrià, 8) acollirà un homenatge a Lluïsa Casagemas i Coll (1873-1942), amb les seves cançons i obres per a piano, a càrrec de la soprano Maria Teresa Garrigosa i de la pianista Ester Vela (entrades a 7 euros). Els pròxims concerts seran el 24 de maig, 18 d’octubre i 15 de novembre (barcelona.cat/sarria-santgervasi).