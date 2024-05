Els plans per gaudir d'un gran cap de setmana a les comarques gironines

Fira de la cervesa a Caldes de Malavella

Aquest dissabte, 18 de maig, a partir de les 18 h, Live To Beer organitza al Parc de la Sardana una nova edició de la Fira de Cervesa Artesana després que l'any passat se celebrés la primera edició amb èxit tot i la pluja que ens va acompanyar. Enguany hi participen 9 cervesers, foodtrucks i hi haurà música en viu, així com un munt de sorpreses més.

Concert de Marta Knight a Girona

Dissabte a les 20 h a l'exterior de l'Ateneu 24 de juny, segon concert del cicle A peu de carrer amb l'actuació de Marta Knight. La cantautora barcelonina avançarà alguna nova composició i al mateix temps també repassarà els talls del seu EP "Peterloo Heroes" i el disc "Strange Times Forever". El concert és d'accés lliure amb taquilla inversa.

La Cornamusam a Olot

La Ludwig Band, Pitxorines i Agnès Algueró són alguns dels artistes que passaran per la 33a edició del Cornamusam, el Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot, que tindrà lloc fins aquest diumenge en diversos escenaris de la capital de la Garrotxa. L'esdeveniment celebrarà enguany el centenari de les missions de l'Obra del Cançoner Popular a la Garrotxa.

Festa Major de Llagostera

Des d'aquest divendres 17 i fins al pròxim dimarts 21, Llagostera celebra la seva concorreguda festa major, que com és tradició convida als seus ciutadans i als visitants a gaudir d'un seguit d'activitats per a tots els gustos. D'aquesta manera, no hi faltaran els gegants, els balls, les propostes per al públic familiar o la música en directe, que enguany té un cartell on destaquen noms com Les Testarudes, Boom Boom Fighters & Cookah P o Figa Flawas.

Festival de Pallassos i Pallasses a Vilanova de la Muga

Vilanova de la Muga, localitat pertanyent al terme municipal de Peralada, celebra dissabte l'11a edició del Festival de Pallassos i Pallasses. El programa d'aquesta edició, en la qual s'homenatjarà a la companyia Circo Los, compta amb artistes de reconegut prestigi com Martademarte, la Bleda, Ruskus Patruskus o Cia Pernassos.

La fira Begur en Flor

Entre divendres i dilluns tindrà lloc la desena edició de Begur en Flor, un esdeveniment organitzat per l'Associació de Comerç i Turisme de Begur (ACiT), amb la col·laboració de l'Ajuntament de Begur, per celebrar la primavera i omplir de decoracions florals els carrers, places i racons del municipi. L'edició d'enguany està dedicada a les flors silvestres, com la dent de lleó.

La segona edició de l'Inevitable, a Salt

L'Inevitable, el Festival d'Arts Comunitàries de Salt celebrarà entre divendres i diumenge la seva segona edició en diferents espais de la vila. Al llarg de tres dies, diferents espais del poble com el passeig Ciutat de Girona, la plaça de la Llibertat, el Parc Monar, el Casal Cívic i Comunitari Salt - Les Bernardes o l'Ateneu de Salt s'ompliran de propostes de diferents disciplines artístiques que oferiran espectacles, concerts, xerrades i iniciatives populars obertes a un públic de totes les edats.

La Festa Major de Vilablareix

Tot i arrencar fa una setmana, Vilablareix viurà entre divendres i dissabte el gruix destacat de la programació de la seva Festa Major. Entre les activitats destacades, hi ha els concerts de Julieta (divendres) i l'Orquestra Di-Versiones (dissabte) o la tradicional audició i ballada de sardanes amb l'actuació de la cobla La Principal de la Bisbal.

Sant Isidre a Castell d'Aro

Entre dissabte i dilluns el nucli antic de Castell d'Aro acull una nova edició de la Festa de Sant Isidre Llaurador. La festivitat presenta propostes per redescobrir els atractius històrics i patrimonials de la vila amb un concurs de fruits del camp, flors i plantes ornamentals i altres activitats.

Arrels del Vi a Sant Martí d'Empúries

Arrels del Vi, la fira vitivinícola més esperada de l’Empordà, celebra la seva 16a edició a Sant Martí d’Empúries, l’Escala, aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, amb el suport de 30 excel·lents cellers, un racó de formatges i més expositors que mai. Enguany, els grans cellers empordanesos no s’han volgut perdre la celebració dels 16 anys de fira i han confirmat la seva participació un total de 29 cellers del territori i un convidat de Côte du Roussillon.

Meeting Camper a Sant Miquel de Campmajor

Sant Miquel de Campmajor acollirà de divendres a diumenge l'11a edició de la fira Meeting Camper, que espera reunir uns 8.000 assistents i ja compta amb prop de 400 vehicles inscrits. La cita, que vol ser un punt de trobada entre els aficionats i els professionals del camper, comptarà amb la presència d'una vuitantena d'expositors nacionals i internacionals.