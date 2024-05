Berga ja respira Patum, l’ancestral festa del Corpus

La celebració de la festa del Corpus a Berga té nom propi: la Patum. Hi ha qui diu que és una festa que no es pot explicar amb paraules, que és un sentiment i, com a tal, s’ha de viure. També es diu que els bergadans noten a la pell que s’acosta la festa, que poden sentir la vibració del so del tabal acostant-se. Certament, a Berga ja es respira Patum. Dimecres, 29 de maig, esclataran cinc dies de festa grossa. Fins diumenge, 2 de juny, Berga disfrutarà amb intensitat i passió de la Patum, una festa sorprenent, única a Catalunya.

Símbol per excel·lència de la identitat bergadana, la Patum és una festa que té els orígens en els entremesos que acompanyaven la processó del Corpus al segle XIV i que englobaria elements ja existents des de temps immemorials.

El foc és un dels element més representatiu de la Patum, els salts de plens (a la foto superior) són l’apoteosi de la festa, amb diables carregats de foc que omplen de color i olor de pólvora la plaça de Sant Pere. En aquest escenari, dijous i diumenge també salten i ballen envoltats de milers de persones la resta de comparses de la Patum, com per exemple els turcs i cavallets, les guites, els gegants i l’àliga, la figura més senyorial de la celebració, que balla amb una solemnitat que captura l’atenció de bergadans i visitants. Dimecres i dissabte, la festa es converteix en una cercavila que recorre els carrers i places de la població. La música, d’altra banda, juga un paper crucial en la celebració, guiant els passos de les comparses i elevant l’esperit dels assistents. Des del repic del tabal fins a les melodies que acompanyen les figures, la música és el fil conductor que uneix tots els elements de la Patum.

Més de 600 anys d’història

El 25 de novembre del 2005, un jurat internacional reunit a la seu de la Unesco a París publicava la llista de formes d’expressió cultural que es convertien en obres mestres del patrimoni oral i immaterial de la humanitat. Entre les elegides figurava la Patum de Berga, per la seva singularitat i valor artístic i històric. Era la primera manifestació popular que obtenia aquest reconeixement a Catalunya i segona a Espanya després del Misteri d’Elx. L’obtenció de tal reconeixement suposa per a la Patum un element més per mantenir l’essència d’una festa que atrau milers de persones i que té el futur garantit. Una mostra d’això és la quantitat de nens que participen i viuen amb emoció la Patum infantil. És el planter d’una festa amb més de 600 anys d’història, una tradició que ha sabut preservar la seva essència a través dels segles. S’ha mantingut vibrant i vital, i ha atret visitants de tot el món.

Hi ha una jornada exclusiva per als nens. Divendres se celebra la Patum infantil, formada pels mateixos elements que la dels adults però amb dimensions més reduïdes. Al matí, una cercavila anuncia l’inici de les activitats i, a partir d’aquí, tota la jornada segueix al peu de la lletra les tradicions: comparses, balls i petards, tot i que tot amb la garantia i seguretat adequades per als més petits.

La programació es pot consultar a la pàgina web lapatum.cat.