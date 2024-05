Els plans per gaudir d’un gran cap de setmana a les comarques de Girona

Laura Andrés presenta Venus a Girona

Divendres 24 a les 20 h a l'Auditori de Girona

La pianista i compositora Laura Andrés presenta a Girona "Venus", un univers d'emocions ple de música envoltant i evocadora. Una font d'equilibri, inspiració i feminitat que ens guia a través de cançons que ens inspiren a enfrontar pors, abraçar emocions i deixar anar les càrregues que retenen.

La Festa Major de Cassà de la Selva

De divendres 24 a dimarts 28 en diversos espais de Cassà de la Selva

Juantxo Skalari, Julieta o Pelukass són alguns dels artistes que posaran la música a les barraques de la festa major de Cassà de la Selva, que també inclou en el seu programa audicions i ballades sardanes, animació infantil i altres activitats per a tots els públics.

Festa de la Cervesa Artesana a Sant Julià de Ramis

Dissabte 25 a partir de les 18 h a la plaça 1 d'Octubre de Sant Julià de Ramis

Setena edició de la Festa de la Cervesa, amb tastets de cervesa artesanal, paradetes d'artesania, inflables per als més petits, foodtrucks i també no podia faltar la música: xaranga Dammer a la tarda i The Sixties, a la nit.

Les enramades d'Arbúcies

Dissabte 25 i diumenge 26 al nucli antic d'Arbúcies

El Concurs de Catifes començarà el dissabte a les 18 h amb el dibuix de les catifes participants i, seguirà el diumenge amb la confecció dels 31 dissenys florals. A les 18.30 h la cercavila amb els Gegants, Grallers i Flabiolaires, passarà per sobre les catifes i les desfarà.

Un Xalaro en família a Platja d'Aro

Dissabte 25 i diumenge 26 en diversos escenaris de Platja d'Aro

Desena edició del Festival Xalaro de Platja d'Aro dedicat al públic familiar, amb un programa de 16 sessions d'espectacles de música, circ, teatre de carrer i instal·lacions interactives, a l'aire lliure a diversos punts del Passeig Marítim, a la Plaça Major i també a la plaça del Mil·lenari.

La fira La Tèxtil de Salt

Dissabte 25 a partir de les 17 h al Passeig Ciutat de Girona de Salt

BB&B Moda, Canny Boutique, Mickey Montse, Passarel·la Josael, i Seleccions Conxa seran les firmes protagonistes de la gran desfilada de moda que tindrà lloc a les 19 h i amb la qual es tancarà La Tèxtil de Salt. Prèviament, a partir de les 17 h, l'esdeveniment oferirà tallers de tota classe.

Festa i Fira de les Flors i Tractoristes a Vidreres

Dissabte 25 i diumenge 26 a Vidreres

La Festa i Fira de les Flors i Tractoristes oferirà aquesta cap de setmana una extensa programació amb activitats familiars. Des de tallers, passant per concerts, espectacles de carrer, exposicions i fins i tot un sopar i esmorzar popular de pagès.