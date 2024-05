L’ou com balla continua ballant

Una immersió festiva en el Modernisme

La Fira Modernista i del Comerç de Barcelona celebra la seva 18a edició durant aquest cap de setmana. Del divendres 24 al diumenge 26 de maig, hi haurà música en viu, mostra de cotxes d’època, tallers i parades d’art i artesania instal·lades al carrer, concretament, al carrer Bruc, entre l’avinguda Diagonal i el carrer Consell de Cent, i al passeig central de l’avinguda Diagonal, entre Bruc i Girona.

En aquesta edició, la fira està dedicada al dramaturg i poeta català Àngel Guimerà (1845-1924), coincidint amb la commemoració aquest any del centenari de la seva mort. Entre la programació, destaca la rua d’interlocutòries d’època a càrrec del Clàssic Motor Club del Bages (dia 26, a partir de les 10.30 h) o una ruta guiada pel parc d’atraccions del Tibidabo, per conèixer la seva història i anècdotes (dia 24, 19 h; dies 25 i 26, 12.15 h). També hi haurà una desfilada de moda de principis del segle XX organitzada pel grup Llum i Color del 900 (dia 26, 12.30 h) i un trenet per visitar la fira com es feia a l’època (dia 25, d’11 a 15 h i de 17 a 21 h; dia 26, d’11 a 14 h).

Programa Fira Modernista 2024 / Aj. Barcelona

Més informació a la pàgina web barcelona.cat/eixample.

L’ou com balla amb la seva dansa hipnòtica sobre un sortidor decorat amb flors i cireres, ja fa 700 anys que és tota una tradició barcelonina. Se celebra per Corpus, al costat de les precioses alfombres de flors i la històrica processó pels carrers de la ciutat. A tot aquest ritual cristià i primaveral, s’hi suma aquest any la commemoració del primer gegant que va ballar a la ciutat, precisament durant la processó del Corpus de fa exactament 600 anys.

Aquest any, la festivitat del Corpus es commemora el dijous 30 de maig i a Barcelona els festejos es prolongaran fins al diumenge 2 de juny. Seran quatre dies en què es podrà veure l’ou com balla en diferents edificis històrics. Alguns d’ells s’han hagut d’adaptar a causa de la sequera i han buscat enginyoses solucions com fer servir aire a pressió perquè l’ou es mantingui flotant intacte. En altres casos, quan l’aigua s’ha pogut reaprofitar en un circuit tancat, encara es podrà veure el genuí rajolí que manté l’esfèric fent voltes.

Entre altres edificis i patis monumentals, lluiran el seu ou com balla l’Ateneu Barcelonès, la Torre de la Sagrera, el Centre Cívic Ateneu Fort Pienc, el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes i el Centre Cívic Can Deu, entre alguns altres. També hi haurà alfombres florals a la Torre de la Sagrera, al Museu Etnològic i de Cultures del Món, a la plaça Orfila i a la Rambla Guipúscoa.

La festa gegantera

Els Gegants de la Ciutat, del Pi i de Santa Maria del Mar celebren la Vigília de Corpus, que aquest any serà dissabte 1 de juny per unir-se a la commemoració dels 600 anys de Gegants a Barcelona. L’endemà, diumenge 2, tots ells desfilaran al costat del bestiari popular, trabucaires i altres de la imatgeria festiva a la processó laica del Corpus, celebrada a Barcelona des del 1320.

A més a més, al voltant d’aquest aniversari geganter s’han organitzat diverses exposicions i, amb motiu del Corpus, l’Associació Cultural Joan Amades descobreix edificis històrics en rutes guiades amb inscripció prèvia. Tota la informació és a la pàgina web barcelona.cat/corpus.

Dia Internacional del Joc

Del 24 de maig al 2 de juny, diversos espais de Barcelona celebren el Dia Internacional del Joc, amb activitats familiars, jocs simbòlics, circuits, jocs de taula o dinamitzacó infantil, entre altres activitats (barcelona.cat/educacio).

Inserció laboral

El 31 de maig se celebra el XIII Business With Social Value, una trobada que facilita el coneixement de productes i serveis dels Centres Especials de Treball i empreses d’Inserció no lucratiusen institucions i empreses (businesswithsocialvalue.org).

Moujuïc al Castell

Amb l’objectiu d’acostar la dansa i el moviment a nous públics, torna el festival Moujuïc, que assoleix la seva quarta edició, amb una extensa programació que es desenvoluparà el 25 i 26 de maig al Castell de Montjuïc (barcelona.cat/castelldemontjuic).

Primavern a la Verneda

Del 24 al 26 de maig el barri de la Verneda de Sant Martí celebra el Primavern amb diversos actes populars com el Correbèsties (dissabte 25, 18 a 22 h) o el Popularri (diumenge 26, 10-30 a 13.30 h). Tots els actes són a la web barcelona.cat/santmarti.