Ruta circular transfronterera per pedalar

Un total de 353 quilòmetres per recórrer a través de 53 poblacions i vuit comarques. És la proposta recollida en la ruta Pirinexus, un anell pedalable transfronterer per a amants de la bicicleta que va ser creat l’any 2013 per unir territoris i municipis dels dos costats del Pirineu. Els seus promotors presenten la ruta com «un producte de cicloturisme transfronterer, que permet circular de manera contínua amb més de 700 indicadors que la senyalitzen i que connecta dos territoris amb infraestructures de mobilitat sostenible, fomenta el respecte pel medi ambient i promou l’activitat turística». Pirinexus no és només pedalar. La ruta compta amb una àmplia oferta que reuneix elements de cultura, història, natura, esport, enoturisme i gastronomia.

Des de la web viesverdes.cat es poden consultar i escollir diferents itineraris per cobrir alguna de les etapes recollides a Pirinexus. Es tracta de rutes amb distàncies llargues i, per aquesta raó, s’ha d’escollir bé la que millor s’adapti a les possibilitats físiques i la preparació de cada un. Algunes de les rutes requereixen una bona forma física. Per exemple, com a primera opció apareix una ruta que es cobreix en dos dies: de Girona al Voló, en territori francès, i tornada a la capital gironina. Són 168,5 quilòmetres d’anada i 171,5 de tornada. A partir de la ruta del Carrilet s’arriba a Olot passant pel port de Santigosa i Sant Joan de les Abadesses per fer el salt a l’altre costat de la frontera a través del coll d’Ares.

Ja en territori francès, s’arriba al Voló alternant la carretera i el carril per a bicicletes. La tornada passa pel port de Panissars per tornar a creuar de nou la línia fronterera i anar descendint fins a la Jonquera, després per pistes forestals de gran bellesa de la Costa Brava s’arriba a Palamós, i per la via verda, de nou fins a Girona capital.

Si s’hi volen dedicar més dies, hi ha una ruta per cobrir en quatre jornades: amb etapes a Girona-Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan de les Abadesses-Voló, el Voló-l’Escala i l’Escala-Girona. Es tracta d’una ruta circular que es pot completar duent a terme una mitjana de 85 quilòmetres diaris. I per als més preparats hi ha una ruta de sis dies. Són 340 quilòmetres repartits de la següent manera: de Girona a Olot (69 km), d’Olot a Molló (47,5 km), de Molló a Ceret (55 km), de Ceret a Peralada (52,1 km), de Peralada a Palamós (76,6 km) i de Palamós a Girona (52,8 km).