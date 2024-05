El Bages vinícola es vesteix de festa

La festa del vi del Bages celebra aquest cap de setmana la setena edició. La fira ViBa es proposa promocionar la cultura vinícola de la comarca, amb un nombrós programa d’activitats amb les quals el visitant pot conèixer la rica tradició del Bages, tant des del punt de vista del cultiu de la vinya, una història mil·lenària que té avui el seu exponent als cellers de la DO Pla de Bages, com del seu llegat patrimonial.

La fira viurà avui el seu inici amb la Nit dels Picapolls, que se celebrarà al pati del Casino de Manresa, i en la qual es podran degustar els vins elaborats amb la variant autòctona picapoll, el vaixell insígnia de la DO local. Els caldos es maridaran amb propostes gastronòmiques elaborades per mitja dotzena de restaurants de l’entorn (La Cosa Nostra, Cal Patoi, La Pineda, Kursaal Espai Gastronòmic, Cal Magre i L’Olivera), en un context festiu amenitzat per la música de la Prima Vera, una banda de pop mestís que presentarà el seu nou treball, Por mis santos ovarios.

Durant el cap de setmana, els interessats en la cultura vitivinícola podran recórrer diferents cellers de la DO, en visites guiades que inclouen tastos dels productes propis. Així, el Celler Cooperatiu d’Artés (a Artés), L’Heretat Oller del Mas (Manresa), Les Acàcies (Avinyó), Solergibert (Artés) i Sanmartí (Sallent) obren les portes demà, i Fargas Fargas, Abadal, Entrebosc, Sant Miquel d’Oló, Colltor, Sanmartí i Collbaix El Molí, diumenge, per conèixer-ne les instal·lacions, la història i l’oferta comercial.

A més, s’han organitzat visites al patrimoni de la Ruta del Vi de la comarca, un viatge al passat per recórrer la història de la vinya del Bages. El Carrer del Balç, la Casa de la Culla i el llegat històric de Manresa; les espectaculars tines de Mura; el Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi de Sant Fruitós; la Guinarda de Santpedor; el Palau Graells de Cardona; Aguilar de Segarra; el jaciment medieval del Pla de Mallorca, a Fals; el Museu de la Història d’Artés; i el Racó de Sant Cugat, a Navàs, formen part d’aquesta proposta cultural i gastronòmica que permet apreciar el passat i el present del Bages.

Per arrodonir l’oferta del cap de setmana, debuta a la fira la Cursa Mitja Viba, una mitja marató festiva i no competitiva que recorrerà diumenge el territori vinícola de la comarca.