El ‘bubble tea’ més famós arriba a BCN

A Instagram compten amb més de 100.000 seguidors en tots els seus perfils. A TikTok, el seu hashtag acumula més de 27 milions de visites. Fins i tot hi ha un challenge batejat en el seu honor. També han aparegut a Vogue al voltant del món. Un currículum que sembla tret de la Viquipèdia de l’última superestrella de moda. Però no. És el d’una marca de bubble tea o te de bombolles o de perles o boba, una beguda de te dolç aromatitzada. Tot i que les receptes varien, la majoria tenen una base de te (que pot tenir llet o suc de fruites) barrejada amb boletes de tapioca gomoses (perles, bombolles o bobas).

Digues hola a Machi Machi, una de les marques d’aquest bubble tea amb més recorregut internacional. Va néixer a Taiwan (on el te amb bombolles de tapioca és emblemàtic), i d’allà va començar a recórrer el món. Després dels EUA, França, Itàlia, el Regne Unit i un llarg etcètera de països, és el torn d’Espanya. I, en concret, Barcelona, on han obert el primer local de la Península en el número 13 de la ronda de Sant Pere.

I per celebrar l’aterratge, han regalat marxandatge de la marca (tenen des de totebags fins a gorres i samarretes) als primers 50 clients, cada dia fins al 28 de maig. Va fer falta temps i paciència. Hi va haver cues en hora punta. Fins i tot es van arribar a superar les dues hores el dia de la inauguració, el 22 de maig. "Hi ha hagut més cua del que esperàvem", es van disculpar en el seu perfil espanyol.

La clau de l’èxit de la marca és, a més d’oferir els sabors tradicionals (fruites, tes freds, llet i caramel, entre d’altres), hibridar-los amb ingredients atípics. Per exemple, mojito, mongetes dolces azuki o panna cotta. A l’experimentació culinària se li ajunta un perfecte i reconeixible branding, amb una estètica cuidada i uns envasos i mercadotècnia oficial que no desentonen per portar-los pel carrer com a accessori.

De fet, la seva fixació a crear una imatge de marca elevada i reconeixible els ha portat a treure col·laboracions artístiques (l’última, que va utilitzar dissenys de Basquiat, els va valer aparèixer a Vogue Taiwan). Sí, ara ja t’imagines per què algú faria fins a dues hores de cua per aconseguir un dels seus productes (i, a sobre, gratis).