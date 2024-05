Cardona recorda el seu naixement unit a la sal

Cardona (Bages) celebra aquest dissabte i aquest diumenge un cap de setmana festiu amb la sal com a protagonista. Els jaciments que s’estenen per tot el subsol de la zona i expliquen els orígens del poble seran el fil conductor d’un programa d’activitats que combinarà propostes musicals i tradicionals, amb espectacles, rutes per la vall salina i gastronomia.

Cardona és el que és gràcies a la sal que s’extreu dels seus peus des de temps immemorials, i que es manté allà, on hi va haver un mar que va anar evaporant-se fa 40 milions d’anys. Per a Cardona, això va ser un regal de la natura fins al punt que la sal ja no és un simple producte per comercialitzar, sinó tot un símbol del poble, la seva essència i la seva raó de ser. Aquest cap de setmana es posarà en valor aquest mineral, que ja té la seva pròpia Festa de la Sal com a resultat de la transformació de l’antiga Fira Medieval i de l’encara anterior Fira de la Pentecosta, que mantenen part del seu caràcter en el nou format adquirit.

Un extens programa d’activitats serà l’al·licient festiu del cap de setmana, amb actuacions musicals, una visita guiada a la vall salina, tastos de vi i cervesa, cercaviles de gegants, conferències, ofertes gastronòmiques i molta música, entre altres opcions. El programa també inclou una de les propostes essencials de la festa, com és l’acte institucional d’entrega del Saler d’Or, un premi que reconeix la trajectòria d’entitats o persones representatives del poble. I com sempre, es podrà comprar sal comestible extreta de Cardona, que fa un temps que la localitat comercialitza.

Població convidada

En aquesta edició, la festa s’internacionalitzarà com mai perquè acollirà, com a població convidada, un dels municipis de referència mundial en l’explotació salina. Es tracta de la població de Wieliczka (Polònia), que destaca per les seves mines de sal, situades a l’àrea metropolitana de Cracòvia. Són patrimoni de la humanitat per la Unesco des de 1978, i es continuen explotant sense interrupció des del segle XIII. A partir de demà, i fins a l’octubre, es podrà visitar una exposició sobre aquest jaciment al parc natural de la Muntanya de Sal de Cardona, i durant tot el cap de setmana, Wieliczka tindrà un paper destacat en la Festa de la Sal.