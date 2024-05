Montjuïc, com no l’has vist mai

Jocs, experiments, tallers, visites, espectacles... tot per acostar a la ciutadania els avenços científics i tecnològics i endinsar-se en els debats que existeixen actualment en aquest àmbit. El Born Centre de Cultura i Memòria i la plaça Comercial seran l’epicentre de la Festa de la Ciència, que arriba a la seva 17a edició i se celebrarà del 7 al 9 de juny. Serà un cap de setmana amb més de 150 activitats programades en les quals s’han implicat prop de 120 institucions i entitats.

La festa s’ha organitzat al voltant de quatre eixos temàtics: el mar, el canvi climàtic, la intel·ligència artificial i l’arqueologia. En concret, el divendres 7, de 10 a 12bh, s’ha organitzat una activitat orientada a la comunitat educativa i, per primera vegada, es clausurarà el programa Ciència Ciutadana a les Escoles en un acte en el qual prop de 200 alumnes i docents compartiran els resultats als quals han arribat.

Durant l’horari diürn de dissabte i diumenge, d’11 h a 20 h, s’han programat activitats per a tots els públics però especialment el familiar. A la franja de dissabte al vespre, de 19 h a 23 h s’han programat activitats especials per a adults (pensades per als joves de més de 16 anys).

L’escenari ubicat a la plaça Comercial, batjejat Dolors Aleu, serà el centre de la festa durant el dia i on tindran lloc les exhibicions i actuacions. La nit de dissabte se li sumarà un segon escenari interior, el Born, que complementarà l’oferta, juntament amb la resta d’espais. S’ha volgut donar un especial protagonisme al parc de la Ciutadella i el seu entorn ja que ja s’està transformant en un nou pol científic i d’investigació. En aquest sentit, es podrà visitar l’exposició Màquina Climàtica a l’Hivernacle.

Hi haurà nous espais com el dedicat al mar o al nostre passat, i uns altres que són clàssics de la festa com els reptes matemàtics, l’observació solar o l’espai de lectura. Hi haurà activitats relacionades amb l’aigua, com tallers o un contacontes a l’espai de lectura. Tota la programació i la informació sobre la Festa de la Ciència és a la pàgina web barcelona.cat/festa-de-la-ciencia.

Montjuïc i la seva presència imponent marquen la silueta de Barcelona i, des de ja fa un temps, el Castell s’ha obert a la ciutadania amb múltiples propostes culturals i festives. En concret, durant el mes de juny es concentren diverses activitats com són el Festival Píndoles de teatre breu i les caminades guiades per la muntanya.

El Festival Píndoles (pindoles.com) ja arriba a la seva 10a edició i se celebrarà al Castell de Montjuïc el 7 i 8 de juny. Presenta 12 espectacles teatrals i de dansa de petit format (15 minuts de durada) en espais inusuals i singulars. L’entrada diària permet a l’espectador veure tots els espectacles que vulgui d’aquella jornada en l’ordre que desitgi. A més, el festival compta amb un espai gastronòmic.

Rutes tematitzades

Una altra opció és conèixer la muntanya amb els itineraris guiats de Camina Montjuïc. Els diumenges a la tarda es proposa Baixem de la muntanya! un passeig pels monuments i jardins fins a arribar a la font màgica. Amb la visita Repressió, atac i defensa de Barcelona es combina la visita al Castell i al MUHBA Refugi 307 ( 8 de juny).

Més informació a ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic.

Festes a la Marina

La Marina celebra les seves Festes Majors de forma unitària del dia 1 de juny al 21 de juliol: Can Clos, l’1 i 2 de juny, amb una botifarrada, un concurs de paelles, circ i esports; la Festa Major de la Marina, del 14 al 24 de juny; i la Festa de la Vinya, del 28 al 30 de juny. Durant el mes de juliol, se celebra la Festa de San Cristóbal, del 5 al 7, i la Festa d’Eduard Aunós, del 19 al 21 (barcelona.cat/sants-montjuic).

Festa al carrer de Sants

El carrer de Sants celebra la seva 16a Mostra de comerç de Primavera aquest dissabte, 1 de juny, de 10 a 20.30 h. Serà una jornada amb jocs, gegants, tallers, actuacions, concursos i premis, a més de l’exposició de productes i parades de la dinàmica xarxa comercial d’aquesta artèria de Sants. Entre altres activitats, els petits podran munyir una vaca o disfrutar d’un teatret de titelles (carrerdesants.cat).

Al Turó Park

Els dissabtes el Turó Park acull activitats del cicle #TuróParkEnFamília. El pròxim espectacle serà el 8 de juny, a les 19 h, amb el teatre El pescador de Cervelló. I seguint amb el cicle #TuróParkMusicals el 15 de juny, a les 19 h, hi haurà un concert de Jazz amb Concert amb Traç. Totes les activitats són gratuïtes i es poden consultar a la pàgina web del districte: barcelona.cat/sarria-santgervasi.

Dia dels Arxius

Del 3 al 9 de juny Barcelona celebra la Setmana Internacional dels Arxius amb la visita als arxius de diversos districtes, una ponència i mostra titulada 1984-2024, la Barcelona dels 10 districtes: Nova distribució territorial i administrativa de la ciutat o la inauguració de l’exposició Família, amics i fotografia. Entorn de l’espai fotogràfic de la llar (barcelona.cat/arxiumunicipal).