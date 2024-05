Tres idees per explorara fons la DO Tarragona

Els vins estan modelats pel territori en el qual neixen, i els de la DO Tarragona el fan en una zona marcada per segles d’història i per una influència geogràfica doble: la del mar Mediterrani i el riu Ebre. Això els atorga un cert caràcter comú, sense oblidar que els sòls i climes diferents que engloba queden reflectits en tota mena de vins. Això sí, amb la varietat de raïm macabeu com a segell distintiu. Amb al voltant de 1.500 viticultors i 25 cellers elaboradors, potser la millor manera de conèixer-la de veritat és sobre el terreny. I amb aquestes tres propostes és més fàcil que mai.

1- Fira del Vi

La plaça Corsini de Tarragona acull des d’avui i fins diumenge la Fira del Vi de la DO Tarragona, amb els vins de 16 cellers de la DO, que es podran maridar amb diverses propostes gastronòmiques locals. També es podran tastar els 22 vins guardonats dimecres en el Concurs de Vins DO Tarragona. Per exemple, el Naïf de Vives Ambròs 2023, que ha rebut el premi al millor vi elaborat al 100% amb macabeu. A més, diumenge a les 12.30 hores tindrà lloc un concert vermut.

2- Ruta del Vi

Tots els secrets que amaga la DO Tarragona queden al descobert gràcies a la seva Ruta del Vi, que ofereix experiències singulars que mariden el vi amb la gastronomia, l’esport, el patrimoni i la cultura. Un itinerari que, sobretot, se sustenta sobre els cellers que configuren la DO i que són el resultat de l’esforç de les famílies elaboradores.

3- Tastos guiats

La denominació d’origen ha posat en marxa un cicle de tastos guiats en botigues de vi especialitzades i vinoteques de l’àrea metropolitana de Barcelona a fi d’acostar la DO tant als professionals del sector com als consumidors. Per estar al dia de les pròximes cites es pot consultar la pàgina web de la DO Tarragona o els seus perfils socials.