Xarel·lo,el vi per excel·lència del Penedès

La DO Penedès té per objectiu recuperar les varietats de raïm que troben el seu origen en aquest territori. Dins de la seva producció destaca el Xarel·lo, que compta amb excel·lents condicions a l’hora de ser cultivat, ja que ofereix una fantàstica adaptació als climes i terrossos on es treballa. És un territori privilegiat per al cultiu de la vinya, gràcies a la influència del sol i del mar Mediterrani. La producció de la variant dona lloc a un raïm molt equilibrat, que presenta una gran qualitat, especialment si parlem d’aquell que procedeix de vinyes velles. Un sabor carregat d’història, que transmet al paladar les essències i la qualitat d’una variant de vi excepcional.

Diferents varietats autòctones

La denominació d’origen pretén potenciar el cultiu i la vinificació en territoris com Malvasia de Sitges, Parellada (en terres d’altura en el Penedès), Xarel·lo...

Un gran nombre d’aquestes varietats han demostrat tenir una adaptabilitat més gran i versatilitat davant el canvi climàtic, per la qual cosa el seu cultiu suposa tot un encert que ofereix un valor afegit en termes d’eficàcia per als vinicultors.

El fet de potenciar i treballar aquestes varietats de vi també respon a l’objectiu de reivindicar el patrimoni i l’herència vitivinícola del Penedès, servint com a reflex del llegat històric dels vins de la regió en l’actualitat.

Un vi 100% ecològic el 2025

La denominació d’origen Penedès és una de les àrees vitivinícoles de l’estat que presenta una implementació més gran de l’agricultura ecològica. El Pla Estratègic 2030 estableix, entre els seus objectius, el compromís que, a partir de la verema de l’any 2025, tots els vins emparats per la DO Penedès hauran de ser 100% ecològics.

Mínima intervenció en el tractament

El Ple de DO Penedès ha creat una nova categoria orientada als vins que presenten una mínima intervenció en el seu procés, tenint per objectiu respectar la seva evolució natural en el procés d’elaboració.

En l’última edició de la Barcelona Wine Week, la DO Penedès va comptar amb la presència de 22 cellers i va celebrar una ponència, cortesia del Master of Wine Álvaro Ribalta i del periodista Jordi Luque, en la qual es va parlar de l’estratègia d’intervenció mínima del Penedès. En la xerrada també es van poder tastar diverses referències de l’esmentada DO, que obeeixen al citat tipus d’elaboració i que actualment s’han convertit en tendència dins del sector vinícola.

Cobrir les necessitats dels cellers i estar sempre al dia de les últimes tendències del sector són enfocaments de treball d’importància capital per a la DO Penedès.

Els vins Penedès al món

Potenciar els seus vins als principals mercats internacionals és un altre dels objectius bàsics de la DO Penedès. Sota aquest enfocament, resulta imprescindible la participació en les diferents fires vinícoles internacionals, celebrant, a més, esdeveniments per tot el món per donar a conèixer la marca.

Un dels últims esdeveniments va tenir lloc a Londres, el mes de novembre del 2023 passat. Va ser un esdeveniment dedicat íntegrament a un públic enterament professional. En la celebració es va poder assistir a dues masterclass, a càrrec dels Masters of Wine Sarah Jane Evans i Álvaro Ribalta, que van actuar com a ponents en l’esdeveniment.

A la ciutat anglesa es van citar els grans prescriptors a nivell mundial. Els presents van poder tastar 65 referències dels 28 cellers que posseeix la DO Penedès. En aquest esdeveniment, la varietat Xarel·lo es va establir com la més destacada de la celebració.